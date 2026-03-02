為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台僑均安未接獲撤離 黃國昌：國人安全是重中之重 尊重外交部專業判斷

    2026/03/02 12:40 記者黃政嘉／新北報導
    美國與以色列聯手空襲伊朗，民眾黨主席黃國昌表示，確保在中東的台灣人安全是重中之重，他尊重外交部的專業判斷。（記者黃政嘉攝）

    美國與以色列聯手在2月28日對伊朗發動大規模空襲行動，伊朗最高領袖哈米尼已被炸死，中國駐以色列使館昨天稱允許台人持「台胞證」登記撤離，外交部則說明，我國在中東地區僑民及國人約3000餘人，人身均安，尚未接獲國人撤離需求；民眾黨主席黃國昌今天受訪回應，確保在中東的台灣人安全是重中之重，他尊重外交部的專業判斷，同時面對此變局，怎樣確保台灣最高的國家利益才是最重要的事情。

    黃國昌今在新莊宣布「新北最會唱 哥哥姊姊金嗓大賽」活動後接受媒體聯訪，媒體問及，美國總統川普繼1月襲擊委內瑞拉後，2月28號再聯手以色列空襲伊朗，如何看待美國舉動，以及中國開放台灣人登記撤離，外交部則暫未撤離的看法，黃國昌回應，面對中東局勢，在撤離台僑部分，「我們基本上的立場是人身安全最重要」，尊重外交部的專業判斷，當然也期待外交團隊在這個動盪時刻，如何確保在中東的台灣人安全，這是重中之重。

    至於川普近期採取的活動，黃國昌表示，相信受衝擊的絕對不是只有台灣，全球秩序都因此發生重組的現象，台灣在面對此變局時，怎樣確保台灣最高的國家利益，才是最重要的事情。

