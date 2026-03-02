為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    郭正亮又語出驚人！稱哈米尼主動殉教 網笑翻：揪高層獻頭？

    2026/03/02 12:56 即時新聞／綜合報導
    美國、以色列2月28日空襲伊朗，伊朗最高領袖哈米尼第一時間就被空襲擊斃。（彭博）

    美國、以色列2月28日空襲伊朗，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）第一時間就被空襲擊斃，名嘴郭正亮過去曾多次表示「美國不敢打伊朗」，相關言論遭網友翻出笑「又翻車了」，不過郭正亮竟認為，哈米尼是故意殉教要當烈士，再度惹笑網友。

    名嘴郭正亮也曾信誓旦旦地宣稱日本首相高市早苗眾議院改選不可能大勝、美國打不了委內瑞拉等，後來都被事實狠狠打臉。這次美、伊聯手大規模攻擊伊朗，再度讓郭正亮過去「美國不敢打伊朗」言論被網友譏笑「又翻車了」。

    不過郭正亮昨（1日）晚在政論節目上竟又語出驚人，主持人詢問有傳言稱哈米尼是想要成為烈士？郭正亮認為86歲的哈米尼是故意要殉教。

    郭正亮稱，哈米尼大可以躲在地下碉堡裡面，結果他不要，「我就覺得他好像是故意去上班」，那個殉教的氛圍就可以團結內部了。

    此番言論一出，再度惹笑網友，網友紛紛嘲諷：「原來是公子獻頭啊」、「殉教殉到家人一起拖下去」、「這說法極具創意與喜感」、「台灣版本胡錫進」、「這已經超越胡錫進了」、「第一次看到這種揪一群國家高層殉教的」。

