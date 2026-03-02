李四川辭呈傳3/10生效？ 蔣萬安：若確定會向大家報告

台北市長蔣萬安今天出席雙北八里污水處理廠移交典禮前受訪時未否認，僅語帶保留表示市府人事異動確定後會向外界報告。（記者羅國嘉攝）

台北市副市長李四川的辭呈可能將在3月10日生效，並將投入新北市長選戰。對此，台北市長蔣萬安今天出席雙北八里污水處理廠移交典禮前受訪時未否認，僅語帶保留表示市府人事異動確定後會向外界報告。而面對李四川是否離職及準備歌曲送別的提問，他回應「知道的時候就會跟大家說明」。

蔣萬安、新北市長侯友宜、新北立委洪孟楷、蘇巧慧等人今天共同出席「雙北八里污水處理廠移交典禮」。蔣萬安面對媒體詢問李四川的辭呈進度，他指出，今天來到八里「感覺到你們看我的眼神非常炙熱，但都不是為了我」，市府有任何人事的異動，確定會跟大家做報告。

蔣萬安也特別感謝李四川在污水處理廠移交過程中的貢獻，表示「他今天雖然不在場，但他也不居功」。這場移交典禮象徵雙北合作新里程碑，蔣萬安與侯友宜同台，蔣表示透過無數雙北市府同仁共同努力成果、透過不斷溝通協調才能達成這項成果，特別感謝侯友宜率領新北團隊大力支持。

針對李四川預計10日請辭及後續藍白合作規劃一事，侯友宜表示，將與李四川並肩作戰、全力以赴，盼市政能夠延續。他也說，自己與李四川、劉和然都是多年老同事、老朋友，彼此溝通一向順暢，大家秉持公心、沒有私心，將以團結、和諧為原則，共同面對這場選戰。

蘇巧慧指出，參選500多天以來，她走遍新北各地，傾聽市民聲音，也讓市民更認識她，並提出六大福利政見，勾勒市政願景。這份認真、會做事的態度，就是未來推動市政的態度。她強調，最認真的參選人，將來也會做最認真的市政準備。另外，各黨與候選人都有自己的節奏，她都予以尊重。她則持續勤走基層、提出政見與願景。

台北市長蔣萬安（左2）、新北市長侯友宜（左3）、新北立委蘇巧慧（左4）等人共同出席「雙北八里污水處理廠移交典禮」。（記者羅國嘉攝）

