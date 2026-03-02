為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨台北市人選有譜? 陳其邁推薦這位名律師

    2026/03/02 12:28 記者葛祐豪／高雄報導
    「大大攜手 讓愛永續」捐血家年華活動起跑，中左一為市長陳其邁、中右三為謝震武。（記者葛祐豪攝）

    民進黨台北市人選有譜？「大大攜手 讓愛永續」捐血家年華活動今（2）日在高雄起跑，邀請主持人暨律師謝震武擔任公益代言人；高雄市長陳其邁致詞時，半開玩笑說，「小武哥」熱心公益，他會向黨中央推薦「小武哥」選台北市長。

    「大大攜手 讓愛永續」捐血家年華活動今年由高雄出發，從南到北展開愛心接力，將跨越七縣市，串聯高雄市、台中市、苗栗縣、新竹縣、桃園市、新北市及台北市，號召全民挽袖捐血，不僅捐血目標提升至1萬5000袋，更將捐出逾千萬元的善款與物資。

    今年活動再度邀請主持人暨律師謝震武擔任公益代言人，謝震武表示，公益最動人的力量，在於眾人齊心，今年從高雄出發，一路向北，象徵愛心匯流、溫暖全台，期盼更多民眾響應「捐血一袋，救人一家」，讓善的循環持續擴大。

    高雄市長陳其邁應邀出席，他強調，今年目標1萬5000袋，因為這段時間正逢過年，大家出去玩，高雄市血液庫存僅剩下5.4天，尤其O型與AB型最欠缺，高雄每天至少需要2千袋，他呼籲大家趕快響應、解決燃眉之急。

    陳其邁話鋒一轉，透露與小武哥是老朋友，他擔任公益代言人非常陽光，每天那麼忙，他會跟黨中央建議「既然小武哥能做那麼多事情，為什麼不去選台北市長？」、「小武哥對決蔣萬安，精彩可期，如果要比顏值，小武哥顏值更高」，而且長期一致性的推動社會公益性。

    陳其邁並對著台下的謝震武說，「如果你當台北市長，登高一呼，不要說1萬5000袋、 3萬袋都做得到！」、「當然是看玩笑，也反映很多人的期待」。

