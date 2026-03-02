綠議員質疑缺席春安會議 謝國樑：聲帶開刀無法開口怕失禮

基隆市長謝國樑答詢表示，因為聲帶開刀2次，經考量無法發聲有失禮貌，才請副市長邱佩琳參加春安會議。（記者俞肇福攝）

基隆市第20屆第19、20次臨時會今天（2日）召開，民進黨基隆市議會黨團總召曾怡芳、鄭文婷、張之豪接棒詢問，針對基隆市長謝國樑缺席今年2月9日春安會議引發基層不滿，3位議員要求應該盡可能在可以情況下，出席鼓舞士氣的春安會議，謝國樑答詢時表示，他近期因聲帶問題已接受2次手術（包含雷射與插管），且後續還需要再開1次刀，復原過程十分辛苦。

謝國樑評估，若出席春安會議卻無法開口給予警消關心與鼓舞，可能顯得不禮貌，因此才做出由副市長邱佩琳代為出席的決定，並希望大眾能體諒其身體狀況，未來他會尊重議會決定。

基隆市議長童子瑋最後表示，春安工作為年度重大任務，市府應以最高標準審慎應對。首長在重要會議與關鍵節點應親自督導並明確分工，以確保指揮不中斷、執行不失靈。

曾怡芳說，基隆在春節前夕，接連發生多起毒駕及火災事故，顯示出基隆在治安與公共安全上，仍然面臨相當大的挑戰，因此春安工作會議的重要性不言可喻。市長缺席春安工作會議，從媒體報導得知是因身體不適，她關心並祝福市長早日康復。未來若再遇類似情形，市府是否會檢討相關出席安排，以強化重大治安會議的決策即時性與警消同仁的信心？

鄭文婷指出，市長在2月9日當天臉書發文宣揚警察同仁查獲槍枝，卻對自己即將缺席會議隻字未提。她要呼籲，市長在面臨重大會議時應以市民安危與民眾生活安全為重，即便身體狀況不佳，也應該讓基層同仁能夠感受到市長的心與大家在一起，如此將能給予警消同仁最大支援。

民進黨基隆市議會黨團針對謝國樑缺席春安會議展開質詢。圖為民進黨市議員鄭文婷。（記者俞肇福攝）

圖為民進黨基隆市議員張之豪。（記者俞肇福攝）

