    政治

    備戰2026 賴瑞隆本週籌建選戰團隊

    2026/03/02 12:03 記者葛祐豪／高雄報導
    賴瑞隆（中）行程緊跟陳其邁（右），圖為他今天在市府出席活動。（記者葛祐豪攝）

    面對2026高雄市長選戰，民進黨賴瑞隆今（2日）強調，本週三民進黨市議員初選結束後，將邀請市長陳其邁及立委，與初選過關的議員參選人，共同起籌建選戰團隊，一起打贏這場關鍵的選戰。

    代表國民黨參選的柯志恩，此次二度出征，持續拜訪及深耕基層，已進入選戰模式；相較之下，民進黨經過初選廝殺，賴瑞隆於今年1月中旬才出線，得加倍努力。

    對於備戰2026，賴瑞隆今受訪時說，這禮拜正進行高雄市議員提名初選，這禮拜三結束後，會立即把過關的議員參選人及立委們，並邀請陳其邁市長，一起籌建年底選戰團隊，把架構建立後，一起打贏這場關鍵的選戰。

    賴瑞隆強調，從陳其邁市長到八位立委，以及所有的市議員參選人、里長們，將會共同並肩作戰，「延續高雄光榮、延續陳其邁市長的好政績，讓高雄持續繁榮發展，這也是我們最強的利基」。

    賴瑞隆表示，陳其邁市長有第一名五星的政績，包括這段時間高雄的活動非常精采，經濟、稅收都有很好的成果，他會延續過去民進黨很好的執政基礎，在綠色執政品質保證的基礎下，延續陳其邁成績與高雄光榮。

