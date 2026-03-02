苗縣府數位研考處揭牌 鍾東錦：盡速打造苗栗成AI智慧城市

苗栗縣政府數位研考處成立，由縣長鍾東錦（前排左9）及議長李文斌（前排左8）等人，共同揭牌成立。（記者張勳騰攝）

苗栗縣政府數位研考處今（2）日由縣長鍾東錦、議長李文斌等人共同主持揭牌儀式，正式揭開智慧治理與數位轉型新篇章。面對AI及數位時代來臨，鍾東錦強調，數位研考處責任重大，並指示加強苗栗縣的交通、農業及教育等面向數位發展，希望苗栗縣盡快發展成AI智慧城市。

苗栗縣政府組織再造，增設長期照護處、數位研考處2個一級單位，新成立的數位研考處下設「資訊科」、「資安科」與「研考科」三個專責科別，透過專業分工，強化數位建設與資安防護雙軌並進，為縣政數位發展打造更穩固的基礎。

新任數位研考處長黃智群指出，「數位x研考」的整合，將發揮加乘效果，未來業務涵蓋數位轉型治理、推動智慧便民服務、資訊安全防護、願景規劃、精進為民服務等核心工作，目標是以數據驅動決策、以科技優化流程、以制度強化執行力，全面提升施政效能與服務品質。

黃智群表示，未來苗縣府將結合專業學術團隊，導入AI與大數據分析技術，強化政策規劃與決策品質；同時結合「苗栗幣」行銷平台，主動出擊，把鄉親需要的各項服務與訊息以更精準、更即時的方式推播到位；同時，擴增線上申辦與主動推播服務、打造數位點數生態圈、建置決策儀表板、推動公文AI 化、強化1999縣民當家熱線及縣長信箱服務品質。

鍾東錦致詞時指出，未來將參考台北市政府作法，簡化議會跟縣政府之間的公文的往返流程，並加速議員提案處理等；他並指示將七樓的平台打造成小花園，讓員工有更好的工作環境。

鍾東錦強調，成立數位研考處的核心理念，在於「用更聰明的方法，做更多的事」，透過科技導入與流程優化，讓行政效率再提升，縣政服務更精準到位，真正落實讓鄉親「看得到、找得到、用得到」的服務目標。

苗栗縣政府數位研考處成立，新任處長黃智群（右）、副處長林國竹。（記者張勳騰攝）

苗栗縣政府數位研考處成立，縣長鍾東錦受訪時期許苗栗縣盡快發展成AI智慧城市。（記者張勳騰攝）

苗栗縣政府數位研考處成立，由縣長鍾東錦（前排左8）及議長李文斌（前排左7）等人，共同揭牌成立。（記者張勳騰攝）

