    首頁 > 政治

    傳李貞秀切結書未勾雙重國籍 黃國昌：法律上根本不承認中華人民共和國

    2026/03/02 11:36 記者黃政嘉／新北報導
    傳民眾黨中配立委李貞秀當初在立委報到時在切結書上，在「中華民國國籍」及「雙重國籍」的欄位勾選前者，恐涉犯《刑法》，民眾黨主席黃國昌回應，依法論法，中華民國憲法根本就不承認中共。（記者黃政嘉攝）

    傳民眾黨中配立委李貞秀當初在立委報到時在切結書上，在「中華民國國籍」及「雙重國籍」的欄位勾選前者，恐涉犯《刑法》，民眾黨主席黃國昌回應，依法論法，中華民國憲法根本就不承認中共。（記者黃政嘉攝）

    民眾黨中配立委李貞秀的國籍爭議持續延燒，傳李貞秀當初在立委報到時，竟在切結書上「中華民國國籍」及「雙重國籍」的欄位勾選前者，恐涉犯《刑法》使公務員登載不實罪，民眾黨主席黃國昌今受訪回應，依法論法，「在法律上，我們根本就不承認中華人民共和國」，這是中華民國憲法目前所規範的憲政架構。

    黃國昌今在新莊宣布「新北最會唱 哥哥姊姊金嗓大賽」活動後接受媒體聯訪，對於有媒體報導李貞秀當初在立委報到時在切結書上，竟在「中華民國國籍」及「雙重國籍」的欄位勾選前者，恐涉犯《刑法》使公務員登載不實罪，以及律師黃帝穎認為她應該勾雙重國籍一事，黃國昌表示，此事如果要談法律的話，就依法論法，在目前中華民國的憲政秩序下面，「法律上，我們根本就不承認中華人民共和國，我想這是在法律上面，中華民國憲法目前所規範的憲政架構」。

