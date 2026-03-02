藍要推軍購「3500億＋N」 鍾佳濱轟：國防不是拍賣喊價

民進黨立委鍾佳濱。（記者田裕華攝）

國民黨團幹部今日將與黨中央協調國民黨版軍購特別條例，國民黨立委鄭正鈐今表示，3500億元+N的G2G軍售案，應優先處理，其餘約9000億元，不能一次打包放行。對此，民進黨立委鍾佳濱質疑，目前尚未看到國民黨團正式版本，3500億的計算基礎為何、「加N」中的N究竟代表什麼？國防並非菜市場買菜，也不是夜市拍賣式的喊價行為，此舉會讓美方質疑台灣自我防衛的決心。

鍾佳濱指出，連假後第一個工作天，傳出國民黨將出爐藍版軍購案「3500億加N」；然而，行政院版本我國對美的強軍特別條例是8年1.25兆，換句話說每年是1562.5億元；而國民黨中央堅持的3500億元不僅杯水車薪，看起來也像是在美方態度趨強勢後敷衍美方。

賴清德總統在去年雙十國慶演說中，宣示加速打造「台灣之盾」T-Dome，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴防空系統。鍾佳濱說明，台灣之盾並不是再另外做出一套單獨的系統，而是整合現有的防空網，換句話說，未來不論自製還是軍購的飛彈，都要能納入防空系統，這才是8年1.25兆元特別條例的重中之重。

鍾佳濱批評，國民黨反駁綠營不斷在媒體抹紅國民黨，然而不論藍白皆不斷菜市場喊價般提出軍購案，這種只准買食材卻不准買餐具、廚具的提案，不僅會令美方質疑台灣自我防衛的決心，更會讓世界民主盟友質疑台灣的路線定位，請國民黨提案前三思。

