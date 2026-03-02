盧秀燕與藍委餐敘傳美方要的軍購是9000億 羅廷瑋證實了

國民黨立委羅廷瑋（左）接受廣播節目千秋萬事主持人王淺秋（右）專訪。（圖由千秋萬事提供）

台中市長盧秀燕3月中將赴美訪問，盧上週北上與國民黨立委餐敘。餐會裡傳出美方要求的軍購金額約9000億元，若黨版只願意編列3500億元，將會讓美方不滿。國民黨立委羅廷瑋今日接受廣播節目千秋萬事專訪時表示，黨內的版本分別有3500億元、8100億元等，美方的意見則是9000億元。羅廷瑋等於間接證實，餐會裡傳出的美方要求為真。

羅廷瑋說，希望能協調出不失國防需求，又能與美方有默契，盼透過盧秀燕訪美過程中，有更多溝通機會，因為就他們了解，美方還是接到很多民進黨單方面的錯誤資訊，把我們貼上很多紅標籤，讓美方很擔憂。

請繼續往下閱讀...

國民黨版軍購特別條例將在本週五付委審查，雖然國民黨中央已釋出3500億元版本說帖供黨內參考，但與多數國民黨立委希望的超過8000億元金額大相逕庭，國民黨團幹部今日將與黨中央協調。而徐巧芯日前提出8000億軍購特別條例，內容包括她所了解的美方在整個過程當中，包含尚未公佈第二波、第三波，可能販售給台灣的所有軍購項目（例如無人機防禦系統）。並且對美採購用特別條例，對台採購回歸一般公務預算。

對此，羅廷瑋表示，很多藍委的想法是6000億元到8000億元，徐巧芯的版本將民進黨漫無目的的空白支票更具體化，包括無人機、火箭、防空系統等，這也是為什麼巧芯能說服青壯派的立委。黨中央是希望先通過美方已公布的3500億元，但藍委們認為後續還有維護等狀況要納入。

羅廷瑋指出，這也是為什麼民眾黨一開始提的是4000億元，後來他們自己檢討後也說，會透過修正動議或新版本，讓黨版更完善，因此國民黨也希望在過程中記取民眾黨目前的狀況，推出更完善的版本，很多藍委都希望以巧芯的版本為主。

對於盧秀燕日前北上夜宴多位藍委詳談軍購、台美關稅協定，羅廷瑋說，那一天智庫與黨中央的版本是比較模糊的、沒有具體的看到，希望黨中央能與黨團多一點溝通，巧芯的版本能夠在黨團、黨中央之間多一點互相著墨的地方，至於最後的結果還是尊重黨團的討論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法