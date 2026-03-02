前澎縣副縣長許智富 無黨身份投入縣長選舉

前澎湖縣副縣長許智富，宣布以無黨籍身份投入下屆澎湖縣長選舉。（許智富提供）

下屆澎湖百里侯之爭熱鬧滾滾，前澎湖縣副縣長許智富今（2）日宣布「智勝未來富興澎湖」，發表以無黨籍身分，投入澎湖縣長參選宣言，現除國、民2黨確定推出選將之外，已有3名無黨籍人士宣布參選，分別是前馬公市長葉竹林、海洋保護志工陳盡川、前澎湖縣副縣長許智富等人。

許智富是前賴峰偉縣長時代，由西嶼鄉公所秘書被挖角，一躍成為澎湖縣副縣長，並曾轉任民政處長，被視為賴峰偉精心培養的接班人，但本屆隨著賴峰偉連任失利、許智富以民眾黨身份投入馬公選區議員選舉，以些微票數落敗後，轉戰房地產界，再創人生事業高峰，蟄伏4年再度復出，挑戰百里侯寶座。

許智富表示，不代表任何政黨，只代表全體澎湖縣民。要做一個真正「全民的縣長」，徹底打破黨派藩籬，讓澎湖的發展回歸專業、效率與在地關懷。澎湖需要的，不是藍綠對抗延長賽，而是能立即上手、帶領大家走出困境的掌舵手。這4年來澎湖建設幾近停擺，各行各業陷入前所未有的困境。澎湖不能再虛耗光陰，急需一個對縣政運作瞭若指掌、具備完整行政歷練的領導者。

面對百廢待舉的嚴峻挑戰，已準備好一套全方位、務實可行的施政藍圖，包括：醫療升級刻不容緩，推動「離島急重症醫療強化計畫」；垃圾問題徹底解決，興建智慧再生環保垃圾焚化爐；重光園區華麗轉型，推出「重光再生計畫」；打造真正高齡友善的家園，鼓勵住宅加裝電梯；落實真正的地方自治精神，培養在地專業團隊。

許智富以智勝未來、富型澎湖為選舉口號。（許智富提供）

