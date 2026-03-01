為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    北市議員參選人徐嶔煌曾酒駕 花10年「深刻反省並彌補錯誤」

    2026/03/01 23:41 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市議員參選人徐嶔煌也傳出曾於2015年酒駕，他說明，當時案件獲緩起訴，也花10年深刻反省，做公益彌補年輕時犯的錯誤。（翻攝自徐嶔煌的時事點線面臉書）

    台北市議員參選人徐嶔煌也傳出曾於2015年酒駕，他說明，當時案件獲緩起訴，也花10年深刻反省，做公益彌補年輕時犯的錯誤。（翻攝自徐嶔煌的時事點線面臉書）

    民進黨高雄市議員擬參選人黃偵琳近日因去年酒駕事故退選。台北市議員參選人徐嶔煌也傳出曾於2015年酒駕的紀錄，他今日（1）受訪說明，當時案件獲緩起訴，也花了10年深刻反省，做公益彌補年輕時犯的錯誤。

    徐嶔煌2015年擔任台北市廉政委員時在新竹酒駕，擦撞路邊車輛，警方到場後發現酒測值達0.67。事後，徐嶔煌在臉書道歉並辭去廉政委員職務。他受訪時解釋，當下很快就認錯，也可以接受司法上該有的處罰，沒有走到法院判刑，案件最終獲緩起訴。

    徐嶔煌也說，這10年來透過做公益彌補過錯，像是捐贈電腦等設備給推動運動外交、運動性平與弱勢兒少運動的「運動好事協會」。

    立委林楚茵表示，民進黨絕對會選出最優質的新人，對於候選人過去若有酒駕等不被社會接受的紀錄，民進黨中執會應會做出判斷。

    立委王定宇則說，社會有兩套標準，包含法律和自我要求，大家在法律上有過錯、付出過代價都有參選權利，尊重參選人自己看法，各自判斷。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播