北市議員參選人徐嶔煌曾酒駕 花10年「深刻反省並彌補錯誤」

民進黨高雄市議員擬參選人黃偵琳近日因去年酒駕事故退選。台北市議員參選人徐嶔煌也傳出曾於2015年酒駕的紀錄，他今日（1）受訪說明，當時案件獲緩起訴，也花了10年深刻反省，做公益彌補年輕時犯的錯誤。

徐嶔煌2015年擔任台北市廉政委員時在新竹酒駕，擦撞路邊車輛，警方到場後發現酒測值達0.67。事後，徐嶔煌在臉書道歉並辭去廉政委員職務。他受訪時解釋，當下很快就認錯，也可以接受司法上該有的處罰，沒有走到法院判刑，案件最終獲緩起訴。

徐嶔煌也說，這10年來透過做公益彌補過錯，像是捐贈電腦等設備給推動運動外交、運動性平與弱勢兒少運動的「運動好事協會」。

立委林楚茵表示，民進黨絕對會選出最優質的新人，對於候選人過去若有酒駕等不被社會接受的紀錄，民進黨中執會應會做出判斷。

立委王定宇則說，社會有兩套標準，包含法律和自我要求，大家在法律上有過錯、付出過代價都有參選權利，尊重參選人自己看法，各自判斷。

