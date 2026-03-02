美軍擒委斬伊朗！展現1超強實力 許美華：台灣再看不懂真的瞎了眼

美國總統川普。（美聯社）

美國、以色列聯手對伊朗發動大規模軍事打擊，伊朗最高領袖哈米尼被證實在空襲中喪生，震驚國際。對此，反紫光奇遊團成員許美華直言，不管是先前生擒委內瑞拉強人總統馬杜羅，還是這次斬首哈米尼，美國已經在防空系統方面展現出宰制實力，「台灣人再看不懂，就真的是瞎了眼了！」

許美華週日（3/1）深夜在臉書發文，「先說，伊朗被美國、以色列聯手攻擊重挫這件事，我不想站在道德高地指手畫腳。我只想說，以台灣人的立場，我很慶幸，那個在科技軍武實力碾壓中俄伊朗北韓聯盟的美國老大哥，是站在我們這一邊。」

「228一夜過去，美國和以色列的飛彈聯手，統治伊朗30多年的領袖哈米尼，還有國防部長、伊朗革命衛隊等，約40名高階軍政官員全部被殲滅。中國跟俄羅斯聯手的防空系統，在今年元旦，被美軍用一個半小時神速抓捕委內瑞拉總統馬杜羅，被證明完全無用之後，這次補考再度大失敗考零分……」

「週六清晨，美軍和以色列的炸彈落在伊朗最高領袖官邸時，哈梅尼正在跟高層幕僚在地面上的建築物內開會，完全沒有料到會受到美國發動的飛彈攻擊。同一時間，德黑蘭另有兩場伊朗安全與情報官員的高層會議，也正在其他建築物內進行。這3個地點，幾乎同時遭到美軍和以色列的空襲。」

美軍強大電子戰壓制

她接著說：「問題是，為什麼伊朗的防空系統，跟兩個月前的委內瑞拉一樣，完全『瞎掉』沒有發揮作用？就跟之前中天11傻跟小粉紅吹噓委內瑞拉防空系統多麼強大一樣，伊朗境內佈署了標榜能精準攔截的中國與俄系的防空體系。這次，美軍跟以色列比上次委內瑞拉趁黑夜進攻更猛，直接在大白天轟炸德黑蘭，顯然是對美軍的電子戰系統信心滿滿。」

「果然，在美軍強大的電子戰（EW）壓制下，伊朗的中俄放空系統集體失靈，全部變廢鐵、毫無反應。繼委內瑞拉演給大家看之後，這次的倒霉鬼換成周錫偉、郭正亮跟小粉紅口中，軍備強大無比、美國絕不敢動手的的伊朗，結果還是一樣。之前美軍突襲抓捕馬杜羅一役，事後就傳出，美國用無人機跟先進的軟體干擾技術，讓委內瑞拉的雷達螢幕佈滿雜訊、或是無數假目標。防空系統變『瞎』，自然無法作用。」

「台灣之盾」防空刻不容緩

許美華最後直言，「防空系統最重要的是抗干擾的能力，才能有效反擊。面對中國不斷的武力威脅，台灣最重要的防衛系統，除了海防，當然就是防空系統了。8年、1.25兆台幣的國防特別預算，其中的重中之重，就包括跟美國購買、打造『台灣之盾』的防空作戰系統。美軍在年初的委內瑞拉和昨天的伊朗德黑蘭，已經在防空系統，展現宰制實力給全世界看了，台灣人再看不懂，就真的是瞎了眼了。」

「藍白陣營不要再當全民公敵，趕快通過國防特別預算，強化我們自己的防衛能力吧！伊朗被美國聯手以色列轟炸毫無還手餘地，而美國敲山震虎、意在沛公，矛頭直指伊朗背後的中國，有點國際常識的人都看得出來。一邊是威脅要併吞你的極權政體，一邊是要幫你防衛台海的經貿科技半導體最大夥伴國家……台灣要站在哪一邊，如果還真的選不出來，那真的是三好加一好，哪天被美帝轟炸剛好而已。」

