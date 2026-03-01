屏東縣長選舉藍綠對決 周春米再戰蘇清泉

民進黨屏東縣長周春米尋求連任。（記者羅欣貞攝）

年底屏東百里侯之戰，民進黨屏東縣長周春米尋求連任，國民黨不分區立委蘇清泉捲土重來，兩人將二度對決，本屆縣長選舉雙方差距1.1萬票，經過4年，周春米擁有中央及地方執政優勢，並繳出具體施政成績，蘇清泉雖勤跑基層，但創辦的東港安泰醫院大火釀9死，為選情增添變數，目前看來，民進黨守住屏東灘頭堡應是審慎樂觀。

法官出身的周春米曾任民進黨不分區立委，2022年當選屏東縣長，成為屏東立縣70餘年首位女縣長，上任後成立全國第一個縣政府長照處，如今各縣市群起仿效，她更推動校園週週喝鮮乳、營養午餐補助與育兒3部曲，除育兒津貼外，還有專業月嫂80小時幫新手媽媽坐月子，今年在財政允許下提供未滿1歲的寶寶每月2000元營養金，成為全國唯一同時提供生育津貼、月嫂服務及嬰幼兒營養金的縣市，落實全齡照顧。

她曾經說過「作為屏東第一位女縣長，最在意的一件事，就是在人生的每一個階段，縣政府能不能接得住大家」，擅以女性細膩的施政觀點打動人心。

民進黨在屏東縣執政約30年，反觀國民黨在屏東政壇的人才培育斷層嚴重，醫生出身的蘇清泉今年已是第3度參選屏東縣長，擁有不分區立委身分、身兼藍營縣黨部主委，都讓他得以持續耕耘基層，鞏固支持群眾，在選戰策略上主攻對手的執政包袱，包括人口長期負成長，超高齡、少子化，對屏東整體競爭力構成威脅等，但他創辦的東港安泰醫院2024年10月大火，造成9人死亡，也燒出全院近半是違建的問題，重創形象，蘇被屏檢緩起訴後，高雄高分檢認處分不當，撤銷緩起訴發回屏檢，現重啟偵辦中。

屏縣藍綠對決，選情相對單純，周春米此次不再有4年前因初選造成的綠營分裂危機，只要凝聚黨內團結力量，爭取中間選民認同，穩紮穩打，選情相對有利；蘇清泉則需持續努力，採取更能切中要領的攻勢，才能有效突破重圍，為自己創造更多優勢。

國民黨不分區立委蘇清泉今年將第三度參加屏東縣長選舉。（記者羅欣貞攝）

