高歌〈日不落〉挺康家瑋 林楚茵讚「TEAM TAIWAN」即戰力

藝人楊烈（左1）、立委林楚茵（右2）及新北市議員黃淑君（右1）相挺中正萬華擬參選人康家瑋（左2）。（記者董冠怡攝）

民進黨籍台北市中正、萬華區議員擬參選人康家瑋今於萬華區西園路舉行新春茶會造勢活動，並且找來藝人楊烈、立委王定宇和林楚茵、北北基桃跨市議員助講獻唱，現場湧入數百名支持者相挺，連聲高呼「家瑋凍蒜！」康家瑋懇託鄉親給予熱血青年服務家鄉的機會，3月9日至15日黨內初選民調，務必留在家中守護電話，堅定回答「唯一支持康家瑋」。

康家瑋指出，身為台灣民主前輩康水木之孫、康寧祥之侄，民主對他而言，不僅是家學，更是刻在骨子裡的承擔與責任。自上次初選後這兩千多個日子，對家鄉抱有深厚情感的他，將失利轉化為養分，持續在市場、商圈與鄰里間奔走，也會將在瑞士、英國、澳洲及馬來西亞學到的飯店管理專業和國際治理經驗，應用在中正、萬華，讓老靈魂長出新生命。

他並提出「運動就是健康」、「觀光帶動經濟」與「生活宜居空間」三大政見，打造全齡樂活、智慧觀光的健康城市，將運動項目深入鄰里，推動高齡肌力訓練，以預防醫學思維減輕長照負擔；串聯龍山寺、南機場和剝皮寮，透過智慧交通吸引國際旅客，翻轉在地商圈，以及改革人行與交通動線，提升長者行走安全，讓年輕一代願意回流居住。

王定宇表示，康家瑋曾在他辦公室幫忙一段時間，做事認真實在，對體育和艋舺有很深的感情，希望能夠有所貢獻，因此無論如何都要前來替他加油。雖然知道民眾對他有信心，但是選舉沒有那麼簡單，呼籲大家跟左鄰右舍、親朋好友互相提醒，「家瑋就是少兩通電話，初選民調唯一支持康家瑋」。

林楚茵說，她跟夫婿、陸委會副主委梁文傑是萬華「新住民」，康家瑋則是正港艋舺囡仔，也是「TEAM TAIWAN」的即戰力，台灣隊要打出世界冠軍，必須同時要有老將和新人，台北市議會要全壘打，當然要派出最優秀的人才，湧言會在中正、萬華派出有經驗、正在等待登板先發機會的康家瑋，「自己艋舺的囡仔，我們繼續來牽成（栽培、提拔與扶持）！」她也笑稱，參政前曾參加過歌唱比賽，為了表達對萬華的愛，現場高歌名曲〈日不落〉，象徵為民服務不打烊。

