2年前稱「美國不敢打伊朗」被酸大翻車 Cheap火大開噴了

美國、以色列聯手對伊朗發動大規模軍事打擊，引發國際輿論熱議。有網友發現百萬網紅Cheap約莫2年前曾發影片稱「美國不敢打伊朗」，如今大翻車。對此，Cheap週日（3/1）做出回應，宣稱「時空、背景早就不同了」。

Cheap週日在臉書發文，「很多人拿我兩年前的影片酸：『便宜，你不是說美國不敢打伊朗，現在哈米尼都被炸死了』，簡單說……時空背景不同啊，都過兩年了，是要分析啥？ 你知道這兩年伊朗發生了啥事嗎？美國連總統都不同人了，你還摻在一起做撒尿牛丸？你以為我是兩天前的預言喔？」

他接著說：「兩年前的總統還是拜登，美國還在『拜登邏輯』裡運轉，現在的總統是川普，他的邏輯就是極限施壓、不按牌理出牌，不用經過國會、不鳥聯合國。再來，我影片講的是全面入侵、推翻政權、佔領領土的滅國之戰，現在變成炸飛了哈米尼就是打我臉？ 」

「同樣道理，我也說過阿共不敢打台灣，因為台灣海峽是巨大天險、解放軍登陸會傷亡慘重，結果你們拍手叫好，邏輯不會錯亂喔？美國已經證明了無數次，二戰的打法已經過時了，馬杜洛（羅）被抓、哈米尼去見阿拉了。對，美國爸爸告訴我們，阿共打台灣不一定要登陸。」

Cheap最後表示，「那為啥川普現在敢打伊朗，因為伊朗內部崩了阿，今年伊朗爆發了史上最大規模的反政府遊行，伊朗經濟崩盤、物價飛漲，國內積怨已久，跟清朝末年沒兩樣，所以川普才會在炸完後說：伊朗人民站起來接管政府。」

「還有國際情勢也變了，俄羅斯依然陷在烏克蘭，敘利亞也掉了，習近平則準備和川普會面。你拿兩年前的影片來酸我是活在平行時空嗎？兩年前我們還在反核欸，現在都返核了。」

