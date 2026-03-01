為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    妙喻選議員「像選另一半」 梁文傑挺黃彥毓：長得親民較實在

    2026/03/01 21:26 記者王榮祥／高雄報導
    陸委會副主委梁文傑（右）、立委王義川今南下高雄為尋求連任的議員黃彥毓站台。（黃彥毓團隊提供）

    陸委會副主委梁文傑（右）、立委王義川今南下高雄為尋求連任的議員黃彥毓站台。（黃彥毓團隊提供）

    民進黨高市議員黨內初選前夕，立委王義川、陸委會副主委梁文傑南下高雄，力挺爭取連任的高市議員黃彥毓，梁文傑表示，選議員就像選另一半，長得「親民」比較實在。

    黃彥毓今於小港服務處舉行「兄弟相挺」掃街活動，特別邀請梁文傑、王義川兩位黨內大咖南下助陣。

    梁文傑提到，雖然身為政務官，不便對各選區多做評論，但黃彥毓「完全不一樣」。他回憶2005年陳菊市長初次參選，民進黨正值紅衫軍風潮、選情最艱困時刻，當時黃彥毓從雲林南下，他與賴瑞隆則從台北南下高雄，三人並肩作戰守住高雄市長這一席。

    梁文傑強調，這20多年來看著黃彥毓為黨、為高雄付出，現在聽說他選情危急，一定要下來幫兄弟加油；他更幽默表示，選議員就像選另一半，長得「親民」較實在、靠得住，拜託鄉親幫忙守住這關鍵一席。

    王義川則直言，他與黃彥毓認識約10年，深知他在地方耕耘的辛苦，前鎮小港本次有多位知名度很高的新人投入，讓認真服務的現任議員黃彥毓陷入苦戰；他打趣回應梁文傑的「親民說」，笑稱黃彥毓長得「古意（誠懇）」，做服務親切不虛華。

    立委沈伯洋今日也特別撥空南下陪同車掃，喊話鄉親在激烈初選競爭中，更要確保像黃彥毓這樣具備扎實歷練的專業戰力留在議會。

    立委沈伯洋陪黃彥毓車掃。（黃彥毓團隊提供）

    立委沈伯洋陪黃彥毓車掃。（黃彥毓團隊提供）

