翻轉南投？牙醫温世政迎戰許淑華 綠營寄望清新形象藍綠通吃

民進黨南投縣長參選人温世政形象清新，力拚翻轉南投。（資料照）

南投縣百里侯之爭，民進黨推出牙醫出身的政治素人温世政，挑戰國民黨現任縣長許淑華。温世政被喻為「空降奇兵」，打亂了國民黨選戰布局，綠營寄望温世政的清新形象能出奇制勝，吸引中間選民認同，力拚翻轉南投，但面對強敵許淑華，將是一場艱困選戰。

許淑華從議員、南投市長及立委一路走來，從政之路順遂，累積了豐沛的人脈與基層實力，她擔任縣長以來更是勤走地方與縣民博感情，且縣府團隊未出現重大違失，施政滿意度高，占盡執政優勢，加上打贏反罷免勝仗後，聲勢更是如日中天。

而草屯土生土長的温世政，父母親是省府退休深藍公務員，他不但是當年國考牙醫狀元，也是國際植牙學會院士，兼任台北醫學大學助理教授，出線參選南投縣長，展現新人新氣象，連許淑華都說綠營推温參選，是打了一張好牌。

尤其温世政待人親切有禮、充滿活力，散發一股暖男氣質，相較歷經長年政壇文化的許淑華，凸顯出真誠的一面。綠營即寄望温世政的清新形象，能吸引中間選民認同，甚至藍綠通吃。

惟民進黨自2005南投縣長選舉，因黨內分裂失去執政權後，歷屆立委與縣長選舉、補選，除蔡培慧於立委補選勝選外，其餘皆敗，政治版圖藍大綠小，對綠營而言，本來就是艱困選區。

面對強敵許淑華，沒有選戰經驗的温世政目前看起來勝算不高，但綠營人士認為過去也不乏政治素人參選勝選前例，就看沒有政治包袱與地方派系利益糾葛的温世政，能否在緊接下來的選戰中凝聚黨內團結，力拚翻轉南投。

溫世政出席地方座談會，他待人親切有禮、充滿活力，散發一股暖男氣質。（民進黨南投縣黨部提供）

南投縣長許淑華基層實力雄厚，被看好順利連任。（記者張協昇攝）

許淑華勤走基層，與縣民博感情。（南投縣政府提供）

