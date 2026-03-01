土城三元宮慶元宵 侯友宜發福袋祈願平安

新北市長侯友宜說明，「馬上賺錢」發財金是用10元作錢母，象徵十全十美，背面三匹金馬，代表賺錢賺很快。（記者黃政嘉攝）

新北市土城三元宮今天傍晚發放發財金及馬年電子小提燈各1200份，和民眾共慶元宵，新北市長侯友宜也到場參香、發放「馬上賺錢」福袋，祈願市政順利、市民安居樂業。新北燈會也將在3月3日元宵節發放特別版小提燈「金馬舞錢」1000份，邀民眾共襄盛舉。

侯友宜今到三元宮和新北市民政局長林耀長、土城區長周晉平、地方藍綠民代共同參拜，侯友宜表示，三元宮主祀三官大帝、配祀天上聖母等神尊，香火鼎盛，是在地重要信仰中心，每年慶元宵以及媽祖聖誕前的遶境活動，都是地方盛事，感謝三元宮長期熱心公益、扶助貧困家庭及不定期舉辦捐血活動等，傳遞三官大帝慈悲為懷精神。

請繼續往下閱讀...

侯友宜今與三元宮主委、新北市議員黃永昌與常務監事黃永吉一同發放福袋，傍晚5點多，排領福發財金的民眾已從宮廟裡大排長龍到廟外路上，排頭香的婦人說，因喜愛三元宮與侯友宜，所以提前來排領，希望新年討個好彩頭。

侯友宜向鄉親說明，「馬上賺錢」發財金是用10元作錢母，象徵十全十美，10元轉盤從早到晚新北轉1圈，有新北賺很大的含意，背面三匹金馬叫「驫（音同飆）」，表示賺錢會賺很快，祝福新年開好運、元宵節快樂。

黃永昌表示，每年元宵節三元宮皆發放發財金及燈籠，吸引不少民眾排領，今年排隊人氣同樣有增無減，此外，三元宮也連續多年與廣福國小合辦「迎新祈福花燈暨春聯展」，將學生在校內創作的優秀作品搬進宮廟，充滿童趣風格、色彩繽紛，今年展至3月3日元宵節，邀民眾一同欣賞。

民政局指出，農曆正月15日是元宵節，俗稱「小過年」，傳統習俗包括吃湯圓、賞花燈、猜燈謎，是慶賀新春的延續，新北燈會也會在3月3日元宵節當天現場發放特別版小提燈「金馬舞錢」1000份，每天規劃多場文化藝術展演及親子互動活動，展期至3月8日，歡迎民眾前往大都會公園賞燈。

孩童今在土城三元宮領取馬年電子小提燈，洋溢歡樂氣氛。（記者黃政嘉攝）

土城三元宮多年與廣福國小合辦「迎新祈福花燈暨春聯展」，將學生優秀作品搬進宮廟，色彩繽紛，今年展至3月3日。（記者黃政嘉攝）

土城三元宮多年與廣福國小合辦「迎新祈福花燈暨春聯展」，將學生在優秀作品搬進宮廟，色彩繽紛，今年展至3月3日。（記者黃政嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法