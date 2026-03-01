為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    土城三元宮慶元宵 侯友宜發福袋祈願平安

    2026/03/01 19:59 記者黃政嘉／新北報導
    新北市長侯友宜說明，「馬上賺錢」發財金是用10元作錢母，象徵十全十美，背面三匹金馬，代表賺錢賺很快。（記者黃政嘉攝）

    新北市長侯友宜說明，「馬上賺錢」發財金是用10元作錢母，象徵十全十美，背面三匹金馬，代表賺錢賺很快。（記者黃政嘉攝）

    新北市土城三元宮今天傍晚發放發財金及馬年電子小提燈各1200份，和民眾共慶元宵，新北市長侯友宜也到場參香、發放「馬上賺錢」福袋，祈願市政順利、市民安居樂業。新北燈會也將在3月3日元宵節發放特別版小提燈「金馬舞錢」1000份，邀民眾共襄盛舉。

    侯友宜今到三元宮和新北市民政局長林耀長、土城區長周晉平、地方藍綠民代共同參拜，侯友宜表示，三元宮主祀三官大帝、配祀天上聖母等神尊，香火鼎盛，是在地重要信仰中心，每年慶元宵以及媽祖聖誕前的遶境活動，都是地方盛事，感謝三元宮長期熱心公益、扶助貧困家庭及不定期舉辦捐血活動等，傳遞三官大帝慈悲為懷精神。

    侯友宜今與三元宮主委、新北市議員黃永昌與常務監事黃永吉一同發放福袋，傍晚5點多，排領福發財金的民眾已從宮廟裡大排長龍到廟外路上，排頭香的婦人說，因喜愛三元宮與侯友宜，所以提前來排領，希望新年討個好彩頭。

    侯友宜向鄉親說明，「馬上賺錢」發財金是用10元作錢母，象徵十全十美，10元轉盤從早到晚新北轉1圈，有新北賺很大的含意，背面三匹金馬叫「驫（音同飆）」，表示賺錢會賺很快，祝福新年開好運、元宵節快樂。

    黃永昌表示，每年元宵節三元宮皆發放發財金及燈籠，吸引不少民眾排領，今年排隊人氣同樣有增無減，此外，三元宮也連續多年與廣福國小合辦「迎新祈福花燈暨春聯展」，將學生在校內創作的優秀作品搬進宮廟，充滿童趣風格、色彩繽紛，今年展至3月3日元宵節，邀民眾一同欣賞。

    民政局指出，農曆正月15日是元宵節，俗稱「小過年」，傳統習俗包括吃湯圓、賞花燈、猜燈謎，是慶賀新春的延續，新北燈會也會在3月3日元宵節當天現場發放特別版小提燈「金馬舞錢」1000份，每天規劃多場文化藝術展演及親子互動活動，展期至3月8日，歡迎民眾前往大都會公園賞燈。

    孩童今在土城三元宮領取馬年電子小提燈，洋溢歡樂氣氛。（記者黃政嘉攝）

    孩童今在土城三元宮領取馬年電子小提燈，洋溢歡樂氣氛。（記者黃政嘉攝）

    土城三元宮多年與廣福國小合辦「迎新祈福花燈暨春聯展」，將學生優秀作品搬進宮廟，色彩繽紛，今年展至3月3日。（記者黃政嘉攝）

    土城三元宮多年與廣福國小合辦「迎新祈福花燈暨春聯展」，將學生優秀作品搬進宮廟，色彩繽紛，今年展至3月3日。（記者黃政嘉攝）

    土城三元宮多年與廣福國小合辦「迎新祈福花燈暨春聯展」，將學生在優秀作品搬進宮廟，色彩繽紛，今年展至3月3日。（記者黃政嘉攝）

    土城三元宮多年與廣福國小合辦「迎新祈福花燈暨春聯展」，將學生在優秀作品搬進宮廟，色彩繽紛，今年展至3月3日。（記者黃政嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播