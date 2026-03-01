中共抹黑劉世芳提早介選 吳思瑤：威嚇台商、施壓民進黨支持者

民進黨立委吳思瑤分析，中共對準今年選舉年提早操作，讓可能在這場選舉支持民進黨人士的人承受壓力，顯見中共清楚今年選舉對他們不太有利。（資料照）

親中港媒「大公文匯報」近日以錯假報導指稱，內政部長劉世芳的外甥顏文群在中國投資謀利且為她提供政治獻金。民進黨立委吳思瑤分析，中共對準今年選舉年提早操作，讓可能在這場選舉支持民進黨人士的人承受壓力，顯見中共清楚今年選舉對他們不太有利，台灣社會對於中國介選已相對有免疫力，台灣要繼續強化這種反中國介選的全民抗體。

我官員分析，中共目的其一是為恐嚇台商，勿支持執政黨，否則打為台獨金主。由於年底地方大選在即，中共出此招意圖恐嚇台商勿支持民進黨，恐影響台商公開支持民進黨縣市首長、議員參選人的意願。

請繼續往下閱讀...

對此，吳思瑤指出，中共此舉有三大目的，首先是認知作戰，透過錯誤的訊息、時序來刻意抹黑劉世芳，從港媒、台灣紅媒到藍營政客進行一條龍式的認知作戰；再者，中共企圖對台商做殺雞儆猴的動作，讓台商人人自危，威嚇在中國發展的台商必須服從中國的指定，不能跟民進黨走得太近。

最後則是對準今年是選舉年，吳思瑤說明，這是中共歷年介選的慣用手法，讓可能在這場選舉支持民進黨人士的人承受壓力，意圖斬斷有意幫助中共眼中的「台獨份子」。

吳思瑤強調，中國這些操作效果只會遞減，尤其距離選舉日還這麼久，中共現在就開始操作，顯見中共清楚今年選舉對他們不太有利，台灣社會對於中國介選已相對有免疫力，台灣要繼續強化這種反中國介選的全民抗體。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法