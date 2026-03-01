為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    陳培瑜、賴惠員南下力挺 蔡筱薇展現即戰力拚台南東區初選民調

    2026/03/01 20:55 記者王俊忠／台南報導
    立委陳培瑜（前左二）、賴惠員（前右一）陪南市議員蔡筱薇（前右三）走進台南東區崇義市場尋求鄉親支持蔡的初選民調。（蔡筱薇服務處提供）

    立委陳培瑜、賴惠員今（1）日特別南下台南市區、陪同台南市東區市議員蔡筱薇到選區崇義黃昏市場向鄉親請安拜票，懇請東區鄉親在3月9日至15日期間的市議員初選民調，全力支持蔡筱薇，為台南市議會留住最優秀的一席，讓蔡的專業問政與穩健監督持續為台南打拚。

    陳培瑜表示，自己目前在立法院擔任民進黨團副幹事長，深知黨團運作與議事攻防的專業與辛勞，蔡筱薇過去在台南市議會黨團擔任幹事長，對議事規則熟稔、溝通協調能力出色，在重大市政議題上都能整合意見，任內更推動多個立體停車場、校園通學步道、學童營養午餐補助等重要政策，是少數兼具理性監督與建設能力的民意代表。

    陳培瑜指出，議會需要的是有經驗、有戰力、懂協商的人才，蔡筱薇學經歷優秀，成功大學政治經濟研究所碩士畢業，累積10年政治幕僚歷練，歷經兩屆議員任期擔任民進黨議會黨團幹事長，相較於其他初選人選，她是目前唯一具有高度與完整政治歷練的參選人。

    賴惠員也說，蔡筱薇在2024年總統、立委選舉擔任賴清德、蕭美琴台南競選總部的執行總幹事，協調溝通能力相當優秀，對於議題攻防也是一把抓，當年台南更創下全台最高的總統得票率；另外同為女性政治人物，蔡筱薇也積極為女性權益發聲，讓更多人關注到婦女的需要，優秀表現值得肯定。

    「為南市議會留住最重要的一席」，蔡筱薇強調，自己長期深耕東區，無論是基礎建設、社區關懷、婦幼議題或公共政策倡議，都有展現高度專業與責任感，現階段市議會需要的是成熟穩定的即戰力，相信自身的歷練與能力，會是東區與台南最好的選擇。

    立委陳培瑜（前左三）、賴惠員（前左二）陪南市議員蔡筱薇（前右二）到台南東區崇義市場尋求鄉親支持蔡的初選民調。（蔡筱薇服務處提供）

