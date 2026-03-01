陳培瑜、賴惠員南下力挺 蔡筱薇展現即戰力拚台南東區初選民調

立委陳培瑜（前左二）、賴惠員（前右一）陪南市議員蔡筱薇（前右三）走進台南東區崇義市場尋求鄉親支持蔡的初選民調。（蔡筱薇服務處提供）

立委陳培瑜、賴惠員今（1）日特別南下台南市區、陪同台南市東區市議員蔡筱薇到選區崇義黃昏市場向鄉親請安拜票，懇請東區鄉親在3月9日至15日期間的市議員初選民調，全力支持蔡筱薇，為台南市議會留住最優秀的一席，讓蔡的專業問政與穩健監督持續為台南打拚。

陳培瑜表示，自己目前在立法院擔任民進黨團副幹事長，深知黨團運作與議事攻防的專業與辛勞，蔡筱薇過去在台南市議會黨團擔任幹事長，對議事規則熟稔、溝通協調能力出色，在重大市政議題上都能整合意見，任內更推動多個立體停車場、校園通學步道、學童營養午餐補助等重要政策，是少數兼具理性監督與建設能力的民意代表。

請繼續往下閱讀...

陳培瑜指出，議會需要的是有經驗、有戰力、懂協商的人才，蔡筱薇學經歷優秀，成功大學政治經濟研究所碩士畢業，累積10年政治幕僚歷練，歷經兩屆議員任期擔任民進黨議會黨團幹事長，相較於其他初選人選，她是目前唯一具有高度與完整政治歷練的參選人。

賴惠員也說，蔡筱薇在2024年總統、立委選舉擔任賴清德、蕭美琴台南競選總部的執行總幹事，協調溝通能力相當優秀，對於議題攻防也是一把抓，當年台南更創下全台最高的總統得票率；另外同為女性政治人物，蔡筱薇也積極為女性權益發聲，讓更多人關注到婦女的需要，優秀表現值得肯定。

「為南市議會留住最重要的一席」，蔡筱薇強調，自己長期深耕東區，無論是基礎建設、社區關懷、婦幼議題或公共政策倡議，都有展現高度專業與責任感，現階段市議會需要的是成熟穩定的即戰力，相信自身的歷練與能力，會是東區與台南最好的選擇。

立委陳培瑜（前左三）、賴惠員（前左二）陪南市議員蔡筱薇（前右二）到台南東區崇義市場尋求鄉親支持蔡的初選民調。（蔡筱薇服務處提供）

立委陳培瑜、賴惠員陪南市議員蔡筱薇到台南東區崇義市場尋求鄉親支持蔡的初選民調。（蔡筱薇服務處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法