    首頁 > 政治

    「鄭習會」恐無助國民黨選情 王興煥：台中、高雄成中共介選2破口

    2026/03/01 19:57 記者陳治程／台北報導
    台灣基進黨主席王興煥。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文與中國共產黨主席習近平的「鄭習會」，外傳最快本月當場，而鄭先前強調這對黨「大加分」，不只有別於民進黨的「芒果乾」，更保障兩岸穩定，助攻年底選情。對此，台灣基進黨主席王興煥表示，鄭習會對國民黨加分與否，取決於中國「促統」決策；2020總統大選已有先例，並指出台中、高雄，將成中國介選兩大要點。

    王興煥認為，「鄭習會」對國民黨選情加分與否，取決於選民是否認同該會有助台灣整體經濟、安全向上？其次，就是鄭麗文打算藉此讓國共合作的「進度條」走到哪裡？在中國主席習近平無法忍受「統一進度條」落後、台灣社會仍對共產黨有疑慮之際，鄭與國民黨的「促統」壓力只會更大，而對比國民黨高雄市長參選人柯志恩言論，該會愈靠近選舉，衝擊就愈大。

    對於鄭麗文指稱民進黨大賣「芒果乾」（亡國感）、蕭旭岑搭腔稱「抗中保台」已過時，兩岸穩定、台海安全更重要，王興煥表示，台灣民意目前仍穩定處於「維持現狀」，但習近平不接受統一進度條停滯，因此，「抗中保台」並非過時，而是取決於北京是否冒進。他說明，一旦北京如2018總統大選般趁勢喊「九二共識，一國兩制」，不排除觸發台灣社會的抵制情緒。

    至於中國因素對年底九合一選舉影響，王興煥分析，國共兩黨各有兩難，但都著眼擴大藍白席次，因此，暗助民眾黨壯大成共產黨「支線任務」，運用其支持者對執政黨不滿的基本盤，為日後統戰埋伏筆。而在地方部分，他直指台中的「江楊之爭」會成中國介入的首要破口、其次是高雄，面對六都「國共眾」3黨合，若執政黨能跳脫框架，就有機會免於對手牽制。

