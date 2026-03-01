苗栗縣長選戰》鍾東錦V.S.陳品安 「藍白合對決中央牌」

苗栗縣長鍾東錦（前左）。（記者彭健禮攝）

年底縣市長選戰最後10個月，重返國民黨的苗栗縣長鍾東錦，除以政績並找來民眾黨中央政策會執行長賴香伶出任副縣長，展現藍白合態勢，爭取連任支持最大化。民進黨徵召縣議員陳品安參選，她除勤走基層，也獲賴清德總統等中央官員輪番下鄉力挺，大打中央執政優勢牌，全力一戰。

鍾東錦搭賴香伶 藍白合出擊

鍾東錦此屆縣長脫離國民黨參選，面對藍、綠、黃三黨夾擊，突圍勝出。他上任後，秉持「人民優先」，跳脫傳統政治人物官僚思維，以企業管理概念主政，除要求行政效率，並因應縣府財政拮据，想方設法找資源。

三年多來，苗縣府除推動人本交通等硬體建設，也擴增社照、長照據點，及公設民營托嬰中心與親子館等資源；同時宣布80歲以上長者7月起到明年底免繳健保費，及9月起學生免費營養午餐等措施，主打施政有感。

鍾東錦去年9月恢復國民黨籍

鍾東錦去年9月14日恢復國民黨籍，代表藍營尋求連任，針對戰力較弱的海線地區，分別找來立委陳超明國會辦公室執行長邱俐俐、賴香伶出任副縣長；找賴當副手，更展現苗栗藍白合態勢。

陳品安獲賴清德欽點 律師出身形象清新

民進黨方面，陳品安獲賴清德欽點。律師出身、具台大財金與法律背景的她，因參與苑裡「反瘋車運動」深耕苗栗，形象專業清新，連兩屆高票當選議員。不過，她過去經營重心偏通苑地區，全縣知名度不如鍾東錦，但數月來勤走基層，跑市場、訪社區，與黨內人士合體造勢、上全國性訪談節目，強化曝光。

陳品安也因賴清德的加持，於台61線房裡交流道增設匝道、國道一號頭份第二交流道及五楊高架延伸等重大建設，都能與中央直接對話爭取資源。面對苗栗政治勢力藍大於綠，她也表態以開放態度尋求理念相近者合作，共同為了苗栗的未來，奮力一搏。

民進黨苗栗縣長參選人陳品安（右）勤走基層，到市場拜票。（記者彭健禮攝）

