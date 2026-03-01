為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    江啟臣山城見面會2000人相挺 提12345台中更幸福目標

    2026/03/01 17:58 記者歐素美／台中報導
    江啟臣豐南國中時期的老師及同學到場提前為他慶生。（記者歐素美攝）

    爭取國民黨提名參選台中市長的立法院副院長江啟臣，今天下午3點半在豐原區樂天宮舉辦山城見面會，吸引大批支持者到場，江啟臣喊出「一個願景、兩個定位、三個目標、四大途徑、五大面向」，強調12345台中更幸福，要讓世界看見台中。

    江啟臣一上台就感謝14年來大家給他機會服務，他從政有點意外，也有些推坑的兇手，他笑說，從沒有想到會走到現在，強調從政之路到現在為止，任何困難挑戰，只要不忘初衷都是很歡喜的事情，雖然去年遇到大罷免，謝謝大家的相挺，讓他得以繼續服務大家，強調市長選舉，8年前他就準備好了。

    江啟臣允諾要打造最好的台中，讓台中成為最好，並提出「一二三四五」的施政目標，就是一個願景、兩個定位、三個目標、四大途徑、五大面向。一個願景就是打造台中成為旗鑑城市；兩個定位就是成為亞洲的新核心、世界的新都心；三個目標是安全、安定又安心，強調安養樂活、安穩宜居、安居樂業是他的施政目標；四大途徑就是走向國際、讓世界看見台中，在地平衡、永續發展，產業升級、多元布局，AI治理、智慧城市；五大面向及十大重點，包括交通公安、經濟就業、韌性永續、社會福利、文化教育都是他的施政重點。

    3月2日是江啟臣的生日，豐南國中的老師及同學到場送上蛋糕，並祝他高票當選，江啟臣則祝老師身體健康，所有好朋友平安健康，。

    豐原區里長涂力旋、連佳振及台中市議員邱愛珊、陳本添、吳振嘉、張瀞分、李文傑、前總統府資政廖了以，甚至台北市議員柳采葳、新北市議員陳偉杰及民眾黨立委陳清龍都到場相挺，民進黨前立委林豐喜也到場，林豐喜強調，因江啟臣也是退役蛙人，他們退役蛙人隊為表示團結眾人一同前往，而且江啟臣在他兒子去世時多次到場關心，他是禮貌回禮。

    江啟臣舉辦山城見面會，喊出「12345台中更幸福」，要讓世界看見台中。（記者歐素美攝）

    江啟臣舉辦山城見面會，喊出「12345台中更幸福」，要讓世界看見台中。（記者歐素美攝）

