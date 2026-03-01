中東戰火起 卓榮泰：確保國人安全

行政院長卓榮泰指針對中東局勢，政府已做好相關準備。（記者蔡宗勳攝）

以色列與美國昨天（2/28）聯手對伊朗發動攻擊，中東局勢相當緊張，行政院長卓榮泰今天下午到嘉義縣中正大學受訪時指出，昨天總統已經由國安團隊簡報，充分掌握到該地區所有新的趨勢發展，同時我們跟主要相關的一些民主國家也保持高度的聯繫，希望能夠完全掌握到國人各種需求，確保在該地區國人的安全。

卓榮泰說，外交部也已經充分了解，當地的僑民現在安全上都沒有問題，外交部第一時間也指示所有中東地區的館處，要啟動緊急應變機制，大部分都在運作當中，除少數一、兩個地區，配合當地政府的需求，有一些另外辦公形式，大部分都安全且正常在運作，目的是要讓國人在當地有任何需求，能夠提供第一時間，且最需要的協助。

卓榮泰表示，觀光署也了解在當地還有一些台灣觀光團的團數跟人數，配合當地航班作業，啟動必要的備援機制，隨時將這些在當地觀光客，讓他們安全返抵國門，此時，希望當地不管是觀光客或僑民，如果有任何迫切需求，就問當地各外交館處和提出請求。

至於中國駐以色列使館開放中國公民登記，包括持台胞證者。卓榮泰對此強調，我們在當地有一些館處和組織、機制可以協助，還是國人透過我們館處提供協助，但我認為，在這個時候，無論各國或者其他一些機構、組織，都會發揮人道的精神，也都不會做無謂的政治因素的顧慮或考量。不過還是比國家保護為優先情況下，要求當地所有外交館處，去提供最好的服務，這才是我們的優先原則。

