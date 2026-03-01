尚毅夫站台處女秀獻馬郁雯 「李馬尚豪」義賣高麗菜挺農民

政論節目主持人李正皓（左起）、馬郁雯、名嘴陳東豪、政治評論員尚毅夫合體，象徵「李馬尚豪暖心出擊！」（記者董冠怡攝）

民進黨籍台北市中正、萬華議員擬參選人馬郁雯今天下午在台北崁頂永義宮義賣高麗菜，活動尚未開始，隊伍已大排長龍至巷弄，並邀政論節目主持人兼男友李正皓、政治評論員尚毅夫及名嘴陳東豪合體，象徵「李馬尚豪暖心出擊！」同時高喊「中正萬華，馬上有改變！」

馬郁雯表示，初選前夕個人曝光當然很重要，今天找李正皓、尚毅夫和陳東豪，最主要的原因就是希望，共同義賣高麗菜來挺農民，這段時間在中正、萬華共辦4場高麗菜義賣活動，一顆10元，民眾反應不錯，應該要將善的循環延續下去，加碼舉辦，幫助農民也回饋鄉親。

對於應佳妤發文提到蔣中正平定流氓跟暴徒，並非是無辜百姓；馬郁雯認為，228對台灣人來說非常沉痛，在「世紀血案」等爭議事件發生後，很多人開始重新溫習包含228在內的歷史，也更加了解，歷史不容抹滅，民主得來不易，應要持續守護。

尚毅夫也將人生站台處女秀獻給馬郁雯。他害羞笑說，同樣是新聞人，新聞是第四權，扮演著監督的角色，未來如果馬郁雯選上議員進入議會，「就換我們監督她！」

陳東豪認為，政治一定要有新陳代謝，給予新人機會，認識馬郁雯很久，既然她出來選，當然要支持一下，拜託大家3月9日至15日，電話初選民調唯一支持。

李正皓説，去年馬郁雯辭職時，他就曾說，未來她不管要做什麼，都會全力支持，她最終選擇投入選舉，當然也是全力支持。他不一定要幫馬開記者會，或是一定要讓她上自己的節目，但是他會盡量陪同深入基層，媒體的高聲量，最後仍要回歸到地方的認同度。

李正皓補充，不論螢幕面前表現的再怎麼厲害，但在地方上，民眾遇到事情，你能不能彎下腰解決？外界很少看到他跟馬郁雯連袂直播或上節目，他對女友擔任基層的期待，是樂於往地方走，也會陪在她身邊。

馬郁雯發放高麗菜給排隊民眾。（記者董冠怡攝）

