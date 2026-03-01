鄭習會助攻國民黨選情？ 民團：打錯強心針恐「迴光返照」

國民黨黨主席鄭麗文先前鄭習會是對黨「大加分」，助攻年底選情。民團質疑，鄭親中就像是幫國民黨打錯強心針，在迴光返照後就會失去生命氣息。（本報資料照）

國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平的「鄭習會」，外傳最快本月登場，而鄭先前強調這是對黨「大加分」，不只有別於民進黨的「芒果乾」，更能保障兩岸穩定，助攻年底選情。對此，民團質疑，她毫不遮掩親中疑美已經不為黨內所認同，遑論對藍團本身、九合一選戰的幫助，並以美國攻打伊朗一事直言，台美合作是正確軸線，鄭親中就像是幫國民黨打錯強心針，在迴光返照後就會失去生命氣息。

台灣北社社長羅浚晅指出，自從鄭麗文就任黨主席後，國民黨便完全展露「親中、疑美」的政治路線，而這樣的選擇並非國民黨內主流的政治光譜，明顯受到質疑，更不用說台灣人民怎麼想。他反問，如果鄭習會真的這麼好，在她背後應該會有許多黨員站台「說她好棒棒」，但實際不然，從中常會、新年談話到春酒、開工團拜都並非如此。

至於鄭習會對國民黨年底的九合一選舉到底有沒有加分？羅表示，台灣多數民眾期望維持自由民主的生活，不希望有境外勢力、國家、政權影響，相較之下國民黨連對「好朋友」中國軍機飛來這件事都不多做評論，且國民黨也非執政黨，「你覺得人民會有什麼期待？」

羅浚晅直言，鄭習會就好比是幫國民黨打一針致死的強心針，看似興奮、實際上是「迴光返照」，血壓衝高後身體就變黑，慢慢沒有生命氣息，無論對國內氛圍、國際形勢都不會加分。

羅浚晅表示，美國、國際社會如今對我支持態度明顯，不如過往的戰略模糊；而中國也在友好軸心國一個個落馬的情勢下衰落，讓習近平與美國總統川普完全沒有談判籌碼。

他認為，國民黨給台灣人的印象並非亡國感，而是「恨鐵不成鋼」的荒謬；國民黨若真要在年底選戰取得成果，應該要先整合好黨內的共識，否則喊著重返執政，可能沒有那個資格。

