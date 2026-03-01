拚民進黨初選角逐北市議員 劉品妡︰傳承是責任延續！

大安文山市議員參選人劉品妡（左）舉辦初選前唯一一場大型造勢，邀請現任台北市議員林延鳳（右）當做主持人。（記者蔡愷恆攝）

台北市民進黨黨內初選電話民調將在9日到15日舉行，大安文山議員參選人劉品妡今（1日）舉辦初選前唯一1場大型造勢，邀請行政院政務副秘書長阮昭雄、現國安會副秘書長趙怡翔，以及拚連任的台北市議員林延鳳與顏若芳等黨內人士支持。劉品妡表示，她從幕僚出身，熟悉市政方向，「不會開出華而不實的空頭支票。」她也說，傳承並非只是位置的更迭或人員的變動，而是1場「責任的延續」，承諾將持續服務基層並對文化市政提出具體政策。

顏若芳說，現在台北市議會61席議員中，只有18位民進黨籍議員，國民黨直接過半，導致爭取福利與審查預算時非常辛苦。她提到，現任民進黨大安文山議員真的都有戰力，希望大安文山能夠增加更多有即戰力的議員，首先初選必須過關，接下來再透過大選送到市議會。

立委林楚茵受訪時說，以WBC世界棒球經典賽為例，提到台灣若要打出世界盃冠軍，就要有老幹新枝一起合作；她提到，今日趕場支持的北市議員參選人松信郭凡、大安文山劉品妡以及中正萬華康家瑋3位優質新人，希望能在台北市議會揮出全壘打。她也展現歌喉唱〈日不落〉與〈小確幸〉，將氣氛拉到最高點。

劉品妡過去曾擔任趙怡翔辦公室主任，趙今日低調替劉品妡打氣拉票。另外，立法委員王定宇、基隆市議員鄭文婷、桃園市議員黃瓊慧以及新北市議員黃淑君等人皆出席支持。團隊也驚喜邀請劉品妡居於宜蘭羅東的家人助選，曾任宜蘭縣議員的阿公甚至感動落淚。林延鳳說，要讓阿公從哭變成笑，讓劉品妡通過黨內初選。

