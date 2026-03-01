鄭麗文親中路線遭質疑 國民黨：兩岸和平是使命

國民黨大陸事務部主任張雅屏。（資料照）

國民黨主席鄭麗文上台後，被外界質疑路線親中，對於「鄭習會」是否真有加分效果，以及鄭中央的兩岸路線有無修正必要？上月赴北京參加國共智庫論壇的國民黨大陸事務部主任張雅屏表示，鄭麗文一直強調，兩岸和平是國民黨的使命，當這個方向於情、於法、於理且世界各國都認為是該做的事，國民黨就去做，且國民黨的角色有不容推卸的責任。民進黨沒有能力促成兩岸和平，做不到還怪國民黨去做，很沒有道理。

張雅屏指出，從2月初的國共智庫交流，可看到民進黨、綠媒用各種方式來製造民眾的誤解，就是因為這個影響是會對民進黨比較有傷害的，他們就會不斷製造國民黨賣台、擋軍購、為了鄭習會等連結，事實上時間、序列都不對，一開始的消息說國共兩黨交流，是為了擋軍購，問題是軍購這件事發生前，他們已經在談了，要如何在談的時候未卜先知未來會有軍購的問題，所以要以擋軍購作為條件才能交流，這在邏輯上是說不通的。

張雅屏表示，中華民國最基礎的根本就是憲法，憲法明定兩岸關係就是大陸地區、自由地區，國民黨照憲法走有什麼不對？今天的問題是民進黨不依照憲法，把兩岸關係變成兩國關係，還將陸配視為危害，打壓已經取得身分證陸配的參政權。

至於是否擔心「鄭習會」會為年底選舉帶來衝擊，交流被貼標籤？張雅屏引用前總統蔣經國曾針對十大建設的發言，「今天不做，明天就會後悔」，台灣在民進黨執政後，最先有兩岸交流突破的是前黨主席連戰，連戰2005年赴中交流時，黨內反彈的聲音非常大，較現在的狀況有過之而無不及，包括覺得會有問題、不是執政黨為何要去做等，但連戰當時頂住壓力，達成連胡會五項願景，也確實打開局面，這就是往和平方向努力的過程。

張雅屏表示，現在鄭麗文是民進黨執政、國民黨在野的情況下，第三次要進行兩岸交流，在民進黨長期執政下，兩岸過於緊張，國民黨此時若能取得和平的框架，何不嘗是一件好事。

