鄭習會對年底大選大加分？ 何欣純：極端政治押注絕非台灣之福

鄭習會傳出最快3月登場，國民黨主席鄭麗文日前表示，鄭習會對年底選舉是「大加分」，兩岸交流會是國民黨的大利多，會是加分題，國民黨不應該自我設限，就是要讓執政黨知道抹紅這招無效、沒用。對此，民進黨縣市首長參選人相繼點出，國民黨內反彈聲浪，國民黨太過極端的政治押注，絕非台灣之福，也不是民眾所樂見。

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧表示，中國對台灣的武力威脅不斷提高，對於周邊國家也造成嚴重困擾，但中國國民黨卻不顧民眾觀感，在許多敏感時刻訪中，現在更持續擱置攸關台灣防衛能力的軍購特別條例。在這時候舉辦鄭習會，相信不但台灣人民普遍覺得不適當，國民黨內部也已有許多反彈聲音，當然會連帶影響國民黨的支持。

蘇巧慧強調，民生經濟才是民眾最關心的議題。所以在今年的新北選戰中，她是率先提出政見、宣傳政績的新北市長候選人，她也會持續以溫暖、創新、會做事為選戰主軸，提出讓新北市民生活更好的願景，相信這也是新北市民對一個首長的期待。

民進黨台中市長參選人、立委何欣純表示，鄭麗文的種種說法，的確不符合台灣主流民意，這也許只反應了鄭自己跟部分黨內人士的想法。但從台中市長盧秀燕大張旗鼓宣布訪美，並且要向美方解釋「疑美論」，可以知道國民黨內部正在進行路線之爭，而且彼此之間的鬥爭已經正式枱面化，國民黨太過極端的政治押注，她認為絕非台灣之福，也不是民眾所樂見。

