為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭習會對年底大選大加分？ 何欣純：極端政治押注絕非台灣之福

    2026/03/01 16:00 記者林哲遠／台北報導
    民進黨台中市長參選人、立委何欣純。（資料照）

    民進黨台中市長參選人、立委何欣純。（資料照）

    鄭習會傳出最快3月登場，國民黨主席鄭麗文日前表示，鄭習會對年底選舉是「大加分」，兩岸交流會是國民黨的大利多，會是加分題，國民黨不應該自我設限，就是要讓執政黨知道抹紅這招無效、沒用。對此，民進黨縣市首長參選人相繼點出，國民黨內反彈聲浪，國民黨太過極端的政治押注，絕非台灣之福，也不是民眾所樂見。

    民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧表示，中國對台灣的武力威脅不斷提高，對於周邊國家也造成嚴重困擾，但中國國民黨卻不顧民眾觀感，在許多敏感時刻訪中，現在更持續擱置攸關台灣防衛能力的軍購特別條例。在這時候舉辦鄭習會，相信不但台灣人民普遍覺得不適當，國民黨內部也已有許多反彈聲音，當然會連帶影響國民黨的支持。

    蘇巧慧強調，民生經濟才是民眾最關心的議題。所以在今年的新北選戰中，她是率先提出政見、宣傳政績的新北市長候選人，她也會持續以溫暖、創新、會做事為選戰主軸，提出讓新北市民生活更好的願景，相信這也是新北市民對一個首長的期待。

    民進黨台中市長參選人、立委何欣純表示，鄭麗文的種種說法，的確不符合台灣主流民意，這也許只反應了鄭自己跟部分黨內人士的想法。但從台中市長盧秀燕大張旗鼓宣布訪美，並且要向美方解釋「疑美論」，可以知道國民黨內部正在進行路線之爭，而且彼此之間的鬥爭已經正式枱面化，國民黨太過極端的政治押注，她認為絕非台灣之福，也不是民眾所樂見。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播