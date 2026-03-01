為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台南市議會多人表態不連任 年底至少9席換新人

    2026/03/01 14:53 記者蔡文居／台南報導
    年底選舉，台南市議員多人表態不尋求連任，年底南市議會至少會有9席新血加入。（記者蔡文居攝）

    年底選舉，台南市議員多人表態不尋求連任，年底南市議會至少會有9席新血加入。（記者蔡文居攝）

    2026地方九合一選舉，台南市議員目前已有7人公開表態不尋求連任，而目前南市議會最資深的8連任市議員蔡淑惠也無意參選，至少已有8人不選。此外，已故無黨籍南市議員張世賢於本屆任內不幸過世，也空出1席，因此年底選舉，台南市議員至少會有9席的新血加入，占南市議會總席次的1/7以上。

    根據台南市議會統計，南市議會今年年底選舉應選席次為57席，現有議員56席，其中民進黨團28席，國民黨團12席，無黨13席，無黨團結聯盟3席，台聯1席。

    其中，民進黨團部分，在現任議員陳怡珍（第8選區）日前表態不尋求連任後，共有3人不選。除陳怡珍外，還包括第6選區（安南區）市議員郭清華由女兒郭品辰接棒參選；第8選區（中西、北區）市議員沈震東將入伍服役，由弟弟沈震南出征參選。

    國民黨團部分，有4人不選，包括第3選區（下營、六甲、麻豆、官田和大內區）市議員尤榮智，將由女兒尤淨寬接棒；第9選區（安平、南區）市議員林美燕由兒子葉翰勳接班參選；第10選區（東區）市議員曾培雅也交棒給兒子歐政豪參選。另外，第9選區8連任的資深議員蔡淑惠雖未公開表態，但迄今並無競選活動。黨內與她親近的市議員育輝表示，蔡淑惠並無意參選。

    此外，第7選區（永康區）無黨籍市議員李鎮國也表態不參選連任，將交捧給由兒子李秉倫參選。

