劉世芳台商外甥被爆賺紅錢 學者：中國「斷金脈」威脅

中國國台辦稱查處劉世芳外甥，學者認為中國把政治與經濟活動綁在一起，代表赴中國經商的政治風險正在上升。（彭博資料照）

親中港媒「大公文匯報」報導指稱，內政部長劉世芳的外甥顏文群在中國投資謀利，且為她提供政治獻金；中國國台辦隨後附和正在依法依規查處，聲稱絕不允許支持台獨、一邊在中國賺錢。學者今日指出，這其實在斷金脈，中國把劉世芳的親屬一併點名，重點在傳遞一個訊號，「不論你是不是公職人員，任何人只要想在中國賺錢，就必須符合中國的政治期待」。

前東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，這不是單純的懲戒，而是在劃一條線。意思很清楚，你可以做生意，但前提是不能有「不被認可」的政治立場。一旦被貼標籤，不只是你本人，連家人、企業都可能被牽連。標準怎麼定、什麼時候會被處理，不一定說得清楚，但正因為不清楚，可能被制裁的恐懼壓力才會更大。

洪浦釗指出，這幾年大家都看得到，從公布清單、限制往來，到要求企業公開表態，範圍一次比一次擴大。現在把家屬拉進來，就是再往前推一步。這不是偶發，而是一種逐步加碼的施壓方式，讓政治風險慢慢滲入經濟活動。

「更現實一點，這其實在斷金脈！」洪浦釗說，當你的投資、你的收入、你的市場，隨時可能因為政治判斷被凍結或查處，等於是在告訴台灣社會，經濟利益控制在政治手裡。問題不在於今天已經處罰多少人，而在於範圍正在擴大、標準正在模糊，讓所有與中國有往來的人都感受到壓力。

洪浦釗分析，這種做法真正的目的，是讓人自己退一步、自己收斂。當大家知道生意可能被掐住，自然就會少說話、少表態。這才是中國想要的效果，不是全面打擊，而是讓壓力自行擴散。

洪浦釗指出，目前政府已經公布中國經濟風險警示，這是必要的一步。但當中國把政治和經濟綁在一起，政府不能只停留在提醒，更要有具體作為。

他建議，包括協助企業分散市場、降低對單一市場的依賴、提供法律與行政支援，建立清楚的風險揭露與應對機制。不能讓中國可以隨時掐住金脈、予取予求，而台灣只能被動承受。

這件事提醒我們，這不只是某一個人的問題，而是一種規則正在改變。當做生意開始附帶政治條件，當賺錢要先表態，那風險就不再只是市場波動，而是整個環境在轉變。台灣社會必須看清楚這一點。

