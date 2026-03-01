《戀與深空》淪統戰工具？中國玩家又買西門町廣告牆標「中國台灣」

近日有《戀與深空》中國玩家聲稱，已成功在「中國台灣」買到西門町廣告為角色慶生，消息掀起各界譁然。 。（圖擷取自中微博、「祁煜0306生賀企劃」中國小紅書，本報合成）

中國遊戲公司開發的戀愛3D手遊《戀與深空》，去年2度傳出有中國玩家為給遊戲角色慶生，自行花錢購買台北市鬧區大螢幕、捷運站與公車廣告，並在宣傳文案寫下「中國台灣」4字，吃豆腐行徑引爆台灣玩家反感並向議員檢舉下架。近日再度傳出，有《戀與深空》中國玩家聲稱已在「中國台灣」買廣告為角色慶生，消息掀起各界譁然。

中國疊紙網絡於2024年1月推出《戀與深空》後，各國粉絲會在5名主要男主角生日到來前準備許多慶祝活動，中國玩家則會為此特意組織「非官方的大型慶生小組」，並在多個中國城市與海外國家砸錢買大型廣告。根據「祁煜0306生賀企劃」今（1）日在微博、小紅書發布最新公告，他們已成功買下「中國台灣」西門町武昌街二段37號大屏幕（中國用語，台灣稱︰螢幕），預計會在3月2日至3月8日開始循環播放慶生廣告。

「祁煜0306生賀企劃」還在文案中表示，之所以選擇在「中國台灣」的西門町購買廣告，是因為他們認為西門町是「台北市中心」、「國際化商圈」。據了解，去年中國玩家組織的「黎深0905生賀組」也曾發布類似說詞，廣告購買位置也是在西門町武昌街二段37號；另一名角色「夏以晝」生日前夕，也傳出有類似行為；「沈星回1016生日企劃」則是悄悄在買公車廣告，並在中國共產黨政府國慶日（10月1日）當天「成功登台」。

部分《戀與深空》台灣玩家得知此事，為此開心發文感謝中國玩家，引爆大批台灣玩家斥責，「玩遊戲玩到賣國，真難看」、「玩個遊戲不需要改變國籍」、「第一次看到被揩油還要感謝對方的」、「你那麼喜歡被叫中國台灣，建議你移民」、「我要吐了，叫妳中國臺灣妳還感謝人家」、「台灣海峽沒加蓋，喜歡被喊中國你可以放棄國籍直接過去哦」、「被吃豆腐還可以謝謝謝謝，矮化國格也可以當沒看到，蠻不簡單的」、「愛二次元愛到不在乎自己國家被吃豆腐，甚至還開心地大肆宣揚並感謝對方，好可悲」。

另有人指出，台灣玩家本身有類似的慶生活動，但中國玩家仍會為了「吃台灣豆腐」硬買，「支那人一天不意淫台灣就會死」、「每個男主生日都要被吃一次豆腐是不是」、「我玩中國遊戲，不代表願意被冠上中國欸」、「真不知道為什麼有人要因為小錢被吃豆腐，還把對方當再生父母」「再看到感謝對岸生賀組來吃豆腐我十連十金」、「這也能吃豆腐，祝他們生生世世都是習近平的器官」、「吃相越來越難看，之前幾次因為發現得早被抗議取消，然後這次進化成時間靠近才來發文廣告？」、「一堆看小紅書看到三觀壞掉的小朋友，在那邊一起中國台灣中國台灣的跟著叫，真的有夠好洗腦」。

中國玩家組成的「祁煜0306生賀企劃」今（1）日表示，在「中國台灣」的廣告投放時間為3月2日至3月8日。（圖擷取自「祁煜0306生賀企劃」中國小紅書）

中國玩家在「中國台灣」買慶生廣告，獲得部分《戀與深空》台灣玩家發文感謝，不少網友得知這種無視國家遭惡意吃豆腐的言行，加以斥責。（圖擷取自Threads）

有玩家被斥責後惱羞成怒反嗆，為何不能專注在中國玩家「無私砸錢慶生」的行為，說詞反被眾人吐槽。（圖擷取自Threads、「祁煜0306生賀企劃」中國小紅書，本報合成）

