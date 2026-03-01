為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    希望你承擔重要角色！陪徐嶔煌掃街 沈伯洋被拱選北市長

    2026/03/01 12:42 記者蔡愷恆／台北報導
    民進黨北市議員初選民調倒數，台北市大安文山議員參選人徐嶔煌（左）邀請立委沈伯洋（右）陪同前往通化市場掃街拜票。（圖由徐嶔煌競選辦公室提供）

    民進黨北市議員初選民調倒數，台北市大安文山議員參選人徐嶔煌今（1日）邀請立委沈伯洋陪同前往通化市場掃街拜票。沈伯洋表示，今年初選時程相較以往提早。另外，民進黨台北市長人選未定，民眾也向沈伯洋說，「基層都在拱你出來選台北市長」、「希望你可以承擔更重要的角色」。

    徐嶔煌表示，現在是衝刺關鍵期，最重要工作就是持續讓更多民眾知道自己正在參選，並透過一次次面對面的互動累積信任感。徐嶔煌也說，初選前最後2週是關鍵時刻，很高興邀請沈伯洋來到通化市場，與市民朋友聊天。

    沈伯洋提到，對新人而言，讓選民認識自己是一大挑戰，「剩下最後2個禮拜衝刺，更需要大家一起協力。」所以這次答應邀約，陪同徐嶔煌走進市場，希望透過最直接的交流方式，讓民眾更清楚了解徐嶔煌的專業背景，以及未來在公共事務上的歷練與準備。

    掃街途中，有攤商招待徐嶔煌試吃一顆溏心蛋後，又直接裝一大袋給沈伯洋，熱情行為讓現場民眾笑翻。

