黨內「最強人選」！王世堅仍力推鄭麗君出戰台北市長

王世堅今陪昔辦公室主任、現台北市議員候選人陳聖文在白蘭市場掃街，在黨內初選民調前替子弟兵拉票。（記者蔡愷恆攝）

民進黨台北市長候選人未定，頻被外界點名可能投入選戰的立委王世堅今（1）日受訪表示，行政院副院長鄭麗君是「最好的人選」，「黨內最強的就是鄭麗君」。媒體也問王世堅，總統賴清德是否有找他談台北市長選戰，他回：「總統沒有來找我談的道理，因為不必要嘛，總統一定是找最強的去談。」

王世堅今到大安區白蘭市場，陪正爭取黨內提名競選台北市議員的昔日辦公室主任陳聖文掃街，在民進黨初選民調前替子弟兵拉票。掃街前，王世堅被媒體問到民進黨台北市長候選人，他重申，最強人選就是鄭麗君，強調這幾個月來多次正式推薦，大讚她「學養俱佳、才德兼備」，在美國關稅談判也做出極大貢獻，並有很好成果。

請繼續往下閱讀...

王世堅說，她是最適合的人，過去這麼想，現在也是這麼想，「我們黨應該是會讓最強的出來，那最強的就是鄭麗君」。

他補充，由於鄭麗君對各項政策熟悉，口才佳，「一定能把（競選連任的）蔣萬安纏在台北市」，讓蔣萬安去其他縣市輔選的時間、機率降低，把台北市政說明清楚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法