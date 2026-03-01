國民黨在台中東南區議員預備提2，雖現任優先 但已有2位新人勤跑

東南區的市民周啟揚表示將參選東南區市議員。（周啟揚提供）

今年11月28日的市議員選舉，台中市傳出北屯區（第八選區）增一席由6席增為7席，東南區（11選區）由5席減為4席，國民黨雖傾向只提2席且現任優先，但是有意參選的新人不斷出現，非政界人士的林英成及周啟揚有意參選，而且都已在跑行程，加上民進黨提名3席，民眾黨也計畫在東南區提一席，雖然東南區可能只有4席，但戰況可預估相當慘烈。

台中市議會東南區本屆應選5席，國民黨當選3席，分別是李中、羅廷瑋、林霈涵，民進黨當選2席，為鄭功進及陳雅惠，不過，因為羅廷瑋選上立委，只剩下4席。

請繼續往下閱讀...

由於台中市北屯人口增多，因此傳出市府規劃北屯增1席，東南區減1席，因此下屆市議員改選，北屯可能改為應選7席，東南則是應選4席。

民進黨台中市黨部已確定在東南區提名3席，分別是現任市議員鄭功進及陳雅惠爭取連任，前市議員何敏誠的女兒何翊綾以新人之姿參選。

國民黨台中市黨部雖尚未決定席次，但主委蘇柏興認為東南區的席次減一席，計畫提名2席，而且現任優先，等於是現任的李中及林霈涵應是篤定被提名。

不過，目前在網路上及很多活動的場合，都可看到國民黨有兩位新人林英成及周啟揚身著市議員參選人的背心在跑行程；周啟揚表示，要為國民黨增加一席，為東南區注入年輕世代的動力。

據了解林英成雖有意參選，但黨部調查入黨未一年，所以可能沒有參選資格，而周啟揚雖入黨超過一年，但是黨部的規劃是現任優先，而且其知名度跟現任市議員差距甚大，要代表國民黨參選需要再努力。#

東南區市民林英成表達有意參市議員。（翻攝林英成臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法