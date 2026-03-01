蘇巧慧爭取公共出借權 補償酬金增至1410萬、逾2500名作者受惠

民進黨參選人、立委蘇巧慧今日再推出第八支政績影片，主打她自2019年起推動的「公共出借權」政策，補償酬金由46萬元提高至1410萬元，逾2500名著作人受惠，盼建立「借書也能支持創作」的正向循環。（蘇巧慧提供）

新北市長選戰升溫，民進黨參選人、立委蘇巧慧今（1）日再推出第八支「會做事、事做對」政績影片，主打她自2019年起推動的「公共出借權」政策。她表示，透過修法與跨部會協調，將適用範圍擴大至全國市立圖書館，補償酬金由46萬元提高至1410萬元，逾2500名著作人受惠，盼建立「借書也能支持創作」的正向循環，為文創產業發展奠基。

蘇巧慧指出，近日多位圖書作者在社群分享收到補償酬金，再度引發外界關注。事實上，她自2019年起即倡議公共出借權，透過召開公聽會彙整產官學意見，並提案修正《圖書館法》，盼引入公共出借權概念，讓創作者在讀者於圖書館借閱書籍時，也能獲得合理報酬，兼顧閱讀推廣與著作權保障。

蘇巧慧表示，政策推動過程中，她成功向文化部及教育部爭取擴大適用範圍，從原先僅限國立公共圖書館，擴及各地市立圖書館，參與館數由2間增加至300間。補償酬金也從46萬元提升至1410萬元，超過123家出版者、2500位著作人受惠，逐步建立「民眾借書、創作者獲利」的正向循環，為文化創意產業奠定更穩固基礎。

她說，除半導體產業外，文化創意產業同樣具備成為台灣「護國群山」的潛力。2023年她也促成《文化創意產業發展法》修正案三讀通過，將投資文創產業納入租稅優惠範圍，提高誘因、吸引民間資金投入，加速產業發展。

蘇巧慧指出，年節期間她藉由「會做事、事做對」系列影片和民眾共同回顧，包括Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》、校園體育設備翻新、連結鶯歌到三重的大漢溪堤外便道、捷運三鶯線與樹林線、鳳鳴火車站提前通車、鶯歌車站電扶梯、樹林山區自來水接管及公共出借權等八項成果。她強調，距年底地方選舉不到300天，未來將持續提出跨領域、跨產業政見，爭取市民支持。

