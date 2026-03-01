從委內瑞拉到伊朗 汪浩：習近平獨裁聯盟接連崩塌

作家汪浩提到，從委內瑞拉到伊朗，習近平苦心經營的「獨裁聯盟」在美軍絕對武力下接連崩塌，習近平的沉默與無能，宣告了這個暗黑供應鏈的徹底破產。圖為習近平（左）與哈米尼（右）2016年在德黑蘭會面。（美聯社）

美國與以色列2月28日針對伊朗發動大規模軍事打擊，美國總統川普宣布伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）已經死亡，伊朗官媒也證實哈米尼死訊。作家汪浩提到，2026年初，全球地緣政治正經歷一場殘酷洗牌，從委內瑞拉到伊朗，習近平苦心經營的「獨裁聯盟」在美軍絕對武力下接連崩塌。汪浩直言，習近平的沉默與無能，宣告了這個暗黑供應鏈的徹底破產。

汪浩指出，從委內瑞拉到伊朗，不僅是軍事上的潰敗，更是對北京「籌碼外交」的戰略沒收。事實證明，習近平是一個只會開空頭支票、在關鍵時刻龜縮、最沒擔當的黑幫老大。汪浩表示，北京當局過去數年將阿薩德、馬杜羅和哈米尼等獨裁者視為對抗民主陣營的棋子輸送先進武器、分享北斗衛星情報，甚至將其包裝成「全天候戰略夥伴」。

汪浩續指，當美軍突襲抓捕馬杜羅、美軍與以軍隊伊朗發動點穴式打擊時，北京所謂「戰略夥伴關係」瞬間失靈。習近平標榜的「新安全倡議」，在保護盟友時顯得蒼白無力；當這些獨裁者為了北京的戰略利益擋子彈時，習近平卻只能在3月底的「川習會」前夕，眼睜睜看著談判籌碼被物理消除。

汪浩警告，台灣統派幻想川習會以台灣為「大交易」籌碼的構想，已經在波斯灣的硝煙中灰飛煙滅，川普用飛彈告訴習近平，「核心利益沒有交易，只有現實」，那些相信習近平、與之稱兄道弟的獨裁者，最終發現自己只是被黑幫老大推上火線的棄子。當能源生命線被斷、防空網被撕碎，習近平的沉默與無能，宣告了這個暗黑供應鏈的徹底破產，不能保護小弟的黑幫老大算什麼老大」？

