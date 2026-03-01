民進黨民調反超李四川 蘇巧慧：勤跑基層提成績、提願景爭取認同

對於近期黨內民調，民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，她跟自家議員都勤跑基層、提成績、提願景，努力爭取市民認同。（記者黃政嘉攝）

2026年新北市長選情，根據民進黨內最新民調，不管是民進黨參選人蘇巧慧、國民黨參選人李四川及民眾黨參選人黃國昌3方競逐下，或蘇巧慧與李四川2人對決，蘇民調皆超越李，而新北市議員林秉宥認為李四川擔任新北市副市長已是7年前「過去式」，在地方上幾乎沒看過人影，「蘇巧慧領先李四川沒有甚麼好奇怪」，蘇巧慧今受訪表示，她跟自家議員參選人都勤跑基層、提成績、提願景，就是她們共同的態度，大家朝這方向一起努力，爭取市民認同。

民進黨立委蘇巧慧、吳秉叡與市議員林秉宥等人今早皆到新莊武聖廟參拜前接受媒體聯訪，對於民調反超李四川，加上李四川擔任新北市副市長也是很久之前的看法，蘇巧慧表示：「我覺得我們的議員、議員參選人，大家都一樣，其實就是在平時在地方勤走基層，傾聽大家的意見，並且繼續地提出自己的政績，來證明自己過去的努力和能力，未來也提出更多的想法和願景，代表我們對這個地方未來的嚮往。勤跑、提成績、提願景，就是我們共同的態度，所以我們大家都會朝這個方向一起努力，爭取市民認同」。

林秉宥表示，蘇巧慧民調能夠領先（李四川）才是較正常的狀況，因為過去很長一段時間，蘇巧慧其實非常努力在地方跟鄉親交流，不管是市政議題或情感上的建立，蘇巧慧的努力是眾所皆知，但是像之前民調一直沒有拉起來的時候，「其實我們會非常擔心原因到底出在哪裡」，那現在看到民調領先後，「我們才覺得說這是正常的表現」，市民對認真投入市政工作的政治人物，還是會有正面的肯定，那李四川到現在其實在地方上幾乎是沒有看過人影，如果還能維持領先，那對認真工作的人是很不公平的，當然他還沒真正投入新北市大選，「我想我們還是會嚴正以待，全力衝刺，希望能在年底有好的成績」。

根據民進黨內最新民調，蘇巧慧、李四川及黃國昌3方競逐下，蘇巧慧以38.1％的支持度，領先李四川的30.2％和黃國昌的13.1％；若是藍綠對決，蘇巧慧首度以43.7％超越李四川的43.3％。

民進黨新北市議員林秉宥認為李四川擔任新北市副市長已是7年前的「過去式」，在地方上幾乎沒看過人影，蘇巧慧民調領先李四川沒有甚麼好奇怪。（記者黃政嘉攝）

