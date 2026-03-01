從台中來高雄為林智鴻站台 何欣純:這我「妹婿」

從台中來高雄為林智鴻站台，何欣純表示這我「妹婿」。（林智鴻團隊提供）

民進黨高雄市議員黨內初選民調3月2日起跑。代表民進黨參選台中市長的立委何欣純專程南下高雄鳳山，為爭取連任的市議員林智鴻站台，她表示這我「妹婿」。

何欣純指出，林智鴻作為她過去團隊助理的牽手，就像她「妹婿」一樣，每次選舉都義不容辭相挺，而林智鴻獲得公民團體連續3年評鑑問政優質的傑出表現，讓她相信每次力挺都非常值得。

這回雖然自己也在選舉「行程滿檔」，仍要抽空幫林智鴻錄影片讚聲，積極幫他顧好選情，而她自己在台中跑攤，若遇到「高雄來的」，也都不忘請託支持林智鴻，說聲:「這我妹婿，拜託您了！」。

何欣純認為，高雄市長陳其邁成功翻轉一座城市，除市府團隊在他領導下的不斷衝刺，更要有好的議員適時反應民意，並作為好政策的辯護者。

她在台中，每次轉到高雄的新聞，看到藍白陣營以「與在立法院如出一徹的抹黑」攻擊陳其邁時，林智鴻總是挺身而出；而過去每次來到鳳山，都能聽見林智鴻用具體數據和進度期程，細數他為選區爭取到的種種建設，這種認真、積極的態度，精益求精的專業和寬廣視角，還有不怕捍衛真理的勇氣，就是地方民代所需要的特質。

她強調「拿得出政績，禁得起考驗」的優質議員，一定需要大家全力支持，一刻都不能鬆懈；呼籲鳳山鄉親如果肯定林智鴻的努力，就請幫他顧電話，並大聲說出唯一支持。

