港媒爆劉世芳外甥賺紅錢 官員：中共在聲援李貞秀

官員指出，中共惡意操作劉世芳部長親屬在中國投資一案，不外乎「恐嚇台商」、「分化台灣」、「跨境恫嚇」、「聲援李貞秀」等幾個目的。圖為中配立委李貞秀。（資料照）

親中港媒「大公文匯報」報導指稱，內政部長劉世芳的外甥顏文群在中國投資謀利且為她提供政治獻金；中國國台辦隨後附和正在依法依規查處，聲稱絕不允許支持台獨、一邊在中國賺錢。對此，熟稔兩岸事務的官員表示，中共惡意操作劉世芳部長親屬在中國投資一案，不外乎「恐嚇台商」、「分化台灣」、「跨境恫嚇」、「聲援李貞秀」等幾個目的。

「大公文匯報」27日以「『台獨』頑固份子劉世芳大搞『雙標』 只許親屬賺紅錢 不許民眾搞交流」為題，報導引述匿名來源指控，劉世芳的外甥顏文群目前擔任台灣某公司總經理。該公司成立於2009年，主要負責鋰電池負極材料製造，在中國分別投資江西、廣東、雲南等地3家公司。

請繼續往下閱讀...

報導聲稱，顏文群曾向劉世芳提供政治獻金，近年來因公司業務頻繁往來兩岸，2023年至2025年先後14次到過中國。

我官員分析，中共惡意操作劉世芳部長親屬在中國投資一案，不外乎幾個目的，一是「恐嚇台商」，勿支持執政黨，否則打為台獨金主，且地方選舉要到了。二是「分化台灣」，並聲援李貞秀「女士」，讓台灣的政黨配合炒作相關議題，因立法院新議期開議了。三是「跨境恫嚇」，對我政府公務體系與相關公務人員製造寒蟬效應，這是中共一貫伎倆。

官員強調，此舉再次凸顯中共以特定政治目的影響兩岸人民正常的商業行為。元宵節還沒過完，就急著對我內政部長出手，不僅持續破壞兩岸關係、分化台灣社會，也提醒台商，注意在陸風險的提升。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法