「一日北高」今03:46抵高雄 柯文哲：很高興黃國昌騎完

柯文哲、黃國昌共同完成一日北高，柯文哲笑說很開心黃國昌真的騎完。（記者王榮祥攝）

民眾黨創黨主席柯文哲偕同現任主席黃國昌挑戰單車一日北高，今晨3點46分抵達終點高雄二二八公園，比預定時間慢了2小時41分；柯文哲表示，這回一日北高是他騎過9次以來最困難的，也很高興黃國昌真的可以騎完；黃國昌則說，這是他對小草的承諾。

民眾黨一日北高單車行程今年規劃380公里，比過往多出約20公里，昨清晨6點由台北關渡宮出發，原定今晨1點5分抵達終點高雄二二八公園，因中南部下雨加上在台南遇到廟宇遶境活動，車隊延遲到清晨3點46分才到，但仍有大批小草守在現場迎接，柯文哲妻子陳佩琪更是專程到場獻花為先生打氣。

請繼續往下閱讀...

柯文哲指出，今年一次北高共380公里分14段，他只騎了其中的7段，從2012年一日北高到今年，他一共騎了9次，就以今年這次最困難，實在是因為天氣狀況太差；還有一點，以前規劃360公里，今年則是380公里，最後這20公里就差很多。

他強調，這是一個文化、精神，要讓全世界知道，不管是柯文哲或台灣民眾黨「絕對不會屈服」；他同時開心表示，非常高興「黃國昌真的可以騎完 380公里，他真的全部有騎完 」。

黃國昌則說，自己真正騎過，才知道阿北那時候不只一日北高還一日雙塔有多困難；這次一日北高也是去年跟所有小草約定好，「只要阿北今年出來，我就一定騎完」，今天完成承諾之外，也要再做一個承諾，「拜託大家3/26一起透過司法還老大（柯文哲）清白」。

柯文哲第九回挑戰一日北高，今晨3:46抵達終點高雄二二八公園，受到大批小草歡迎。（記者王榮祥攝）

柯文哲、黃國昌帶領民眾黨完成一日北高，與小草們在高雄二二八公園前合影。（記者王榮祥攝）

大批小草今凌晨守在高雄二二八公園，等待挑戰一日北高的柯文哲與黃國昌。（記者王榮祥攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法