為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    柯文哲「一日北高」挺進嘉義布袋 支持者喊永不放棄

    2026/02/28 22:14 記者林宜樟／嘉義報導
    柯文哲騎單車抵達嘉義布袋，支持者向他加油。（記者林宜樟攝）

    柯文哲騎單車抵達嘉義布袋，支持者向他加油。（記者林宜樟攝）

    民眾黨創黨主席柯文哲今天（28日）與現任黨主席黃國昌騎自行車挑戰一日北高，嘉義地區整天下雨，晚上8點36分柯文哲先抵達布袋大眾廟，黃國昌8點58分抵達，一行人冒雨騎乘，上百位支持者到場加油打氣，黃國昌僅休息15分鐘，9點13分再度騎上鐵馬往台南前進。

    民眾黨嘉義黨部在大眾廟旁的布袋服務處，準備各式補給品給車隊補充體力，柯文哲、黃國昌、民眾黨不分區立委王安祥、蔡春綢等，由大眾廟主委張明達等陪同向神明上香祈福，庇佑布袋平安。

    騎乘一天單車，加上沿海風雨頗強，柯、黃兩人明顯有疲態，支持者高喊，司法要正義、小草挺KP、一日北高、永不放棄等口號，並排隊搶著與柯文哲合照，兩人向支持者握手問好，並未發表談話，隨即再度出發前往台南。

    支持者與柯文哲合照。（記者林宜樟攝）

    支持者與柯文哲合照。（記者林宜樟攝）

    柯文哲（左4）與黃國昌（左3）等人在布袋大眾廟上香祈福。（記者林宜樟攝）

    柯文哲（左4）與黃國昌（左3）等人在布袋大眾廟上香祈福。（記者林宜樟攝）

    柯文哲冒雨騎單車抵達嘉義布袋。（記者林宜樟攝）

    柯文哲冒雨騎單車抵達嘉義布袋。（記者林宜樟攝）

    黃國昌準備再出發前往台南。（記者林宜樟攝）

    黃國昌準備再出發前往台南。（記者林宜樟攝）

    支持者排隊向柯文哲索取簽名。（記者林宜樟攝）

    支持者排隊向柯文哲索取簽名。（記者林宜樟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播