柯文哲「一日北高」挺進嘉義布袋 支持者喊永不放棄

柯文哲騎單車抵達嘉義布袋，支持者向他加油。（記者林宜樟攝）

民眾黨創黨主席柯文哲今天（28日）與現任黨主席黃國昌騎自行車挑戰一日北高，嘉義地區整天下雨，晚上8點36分柯文哲先抵達布袋大眾廟，黃國昌8點58分抵達，一行人冒雨騎乘，上百位支持者到場加油打氣，黃國昌僅休息15分鐘，9點13分再度騎上鐵馬往台南前進。

民眾黨嘉義黨部在大眾廟旁的布袋服務處，準備各式補給品給車隊補充體力，柯文哲、黃國昌、民眾黨不分區立委王安祥、蔡春綢等，由大眾廟主委張明達等陪同向神明上香祈福，庇佑布袋平安。

騎乘一天單車，加上沿海風雨頗強，柯、黃兩人明顯有疲態，支持者高喊，司法要正義、小草挺KP、一日北高、永不放棄等口號，並排隊搶著與柯文哲合照，兩人向支持者握手問好，並未發表談話，隨即再度出發前往台南。

支持者與柯文哲合照。（記者林宜樟攝）

柯文哲（左4）與黃國昌（左3）等人在布袋大眾廟上香祈福。（記者林宜樟攝）

柯文哲冒雨騎單車抵達嘉義布袋。（記者林宜樟攝）

黃國昌準備再出發前往台南。（記者林宜樟攝）

支持者排隊向柯文哲索取簽名。（記者林宜樟攝）

