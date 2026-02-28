為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    彰化家扶古仔燈義賣 謝衣鳯與副議長許原龍同框當志工

    2026/02/28 22:06 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣立委謝衣鳯（圖後排左六）與副議長許原龍（圖後排左五）同框，引發熱議。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣立委謝衣鳯（圖後排左六）與副議長許原龍（圖後排左五）同框，引發熱議。（記者劉曉欣攝）

    彰化家扶中心元宵義賣古仔燈邁入第31年，立委謝衣鳯現身當「一日志工」，謝衣鳯不只是自己來，還邀副議長許原龍、彰化市代會主席陳文賓，以及企業界人士來共襄盛舉，謝衣鳯與積極問鼎議長大位的許原龍同框，也引起熱議。

    彰化家扶中心表示，這次是謝衣鳯主動表達要當「一日志工」，也特別安排在228紀念日，來到位於家樂福彰化店地下1樓的義賣攤位，親自提著小燈籠來叫賣，許多人路過看到謝衣鳯，才發現竟然是立委本人。

    謝衣鳯不只是自掏腰包捐錢，還找人政商界的朋友一起來，包括有意問鼎議長大位的許原龍，宣布參選彰化市長的陳文賓，由於謝衣鳯的弟弟謝典霖也力拚議長連任，謝衣鳯與許原龍在義賣燈籠同框，加上謝衣鳯被視為國民黨陣營參選彰化縣長的實力女將，格外引發謝家姊弟在彰化縣長、議長選舉角力戰的敏感聯想。

    彰化家扶中心義賣燈籠最強的「老担」，將一路開賣到3月3日元宵節，今天因為天公不作美，入夜飄起小雨，但義賣古仔燈的發起人李世湧、黃惠雪夫妻有信心，還有最後3天，老担會衝出好成績。

    彰化家扶中心義賣古仔燈的「老担」，生意就是特別好。（記者劉曉欣攝）

    彰化家扶中心義賣古仔燈的「老担」，生意就是特別好。（記者劉曉欣攝）

    彰化家扶中心義賣古仔燈的發起人李世湧，前進民族路與曉陽路口的老担，歡喜義賣。（記者劉曉欣攝）

    彰化家扶中心義賣古仔燈的發起人李世湧，前進民族路與曉陽路口的老担，歡喜義賣。（記者劉曉欣攝）

    彰化家扶中心義賣古仔燈的「老担」，將一路開賣到元宵節。（記者劉曉欣攝）

    彰化家扶中心義賣古仔燈的「老担」，將一路開賣到元宵節。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣立委謝衣鳯當起一日志工，幫忙彰化家扶中心義賣燈籠。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣立委謝衣鳯當起一日志工，幫忙彰化家扶中心義賣燈籠。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣立委謝衣鳯當起一日志工，幫忙彰化家扶中心義賣燈籠。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣立委謝衣鳯當起一日志工，幫忙彰化家扶中心義賣燈籠。（記者劉曉欣攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播