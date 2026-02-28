彰化家扶古仔燈義賣 謝衣鳯與副議長許原龍同框當志工

彰化縣立委謝衣鳯（圖後排左六）與副議長許原龍（圖後排左五）同框，引發熱議。（記者劉曉欣攝）

彰化家扶中心元宵義賣古仔燈邁入第31年，立委謝衣鳯現身當「一日志工」，謝衣鳯不只是自己來，還邀副議長許原龍、彰化市代會主席陳文賓，以及企業界人士來共襄盛舉，謝衣鳯與積極問鼎議長大位的許原龍同框，也引起熱議。

彰化家扶中心表示，這次是謝衣鳯主動表達要當「一日志工」，也特別安排在228紀念日，來到位於家樂福彰化店地下1樓的義賣攤位，親自提著小燈籠來叫賣，許多人路過看到謝衣鳯，才發現竟然是立委本人。

謝衣鳯不只是自掏腰包捐錢，還找人政商界的朋友一起來，包括有意問鼎議長大位的許原龍，宣布參選彰化市長的陳文賓，由於謝衣鳯的弟弟謝典霖也力拚議長連任，謝衣鳯與許原龍在義賣燈籠同框，加上謝衣鳯被視為國民黨陣營參選彰化縣長的實力女將，格外引發謝家姊弟在彰化縣長、議長選舉角力戰的敏感聯想。

彰化家扶中心義賣燈籠最強的「老担」，將一路開賣到3月3日元宵節，今天因為天公不作美，入夜飄起小雨，但義賣古仔燈的發起人李世湧、黃惠雪夫妻有信心，還有最後3天，老担會衝出好成績。

