中東開戰恐牽動台海！陳冠廷示警：須防範中共軍事施壓

立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委陳冠廷。（資料照）

以色列及美國今（28日）向伊朗發動空襲，區域情勢急遽升溫。對此，立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委陳冠廷示警，台灣須提高警覺，密切掌握中共解放軍在台海周邊及第一島鏈的軍事動態，防範其趁機進行軍事施壓或灰色地帶行動；也希望衝突侷限軍事目標、莫稀釋美國於東亞的軍事資源。

陳冠廷指出，去年以色列與伊朗之間歷經為期12日的衝突，已造成實質傷亡與區域緊張升高，對國際安全產生連鎖效應。他表示，希望此次行動能侷限於軍事設施與特定戰略目標，避免對平民生命與基礎設施造成傷害，並盼情勢不要全面外溢，波及包括阿拉伯聯合大公國、巴林、卡達等其他中東國家，避免形成更廣泛的區域不穩定。

請繼續往下閱讀...

台海方面，陳冠廷指出，在國際局勢多線升溫之際，我方國防部與相關安全單位亦須提高警覺，密切掌握中共解放軍在台海周邊及第一島鏈的軍事動態，防範其利用國際焦點轉移之際，進行軍事施壓或灰色地帶行動。

陳冠廷說，中東局勢動盪固然牽動全球戰略布局，但台海與印太安全同樣是當前國際秩序的核心議題。希望美國在處理中東危機的同時，仍能維持對印太地區的戰略重心與安全承諾，避免因多線牽動而削弱對區域盟友與夥伴的關注。

陳冠廷並強調，印太穩定與台海和平不僅攸關區域安全，也關係全球供應鏈與民主陣營的整體利益。台灣將持續與理念相近國家合作，強化自我防衛能力與戰略韌性，在不穩定的國際局勢中扮演負責的角色。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法