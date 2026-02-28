為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴清德今赴高榮探視 陳光復妻透露他已能睜眼、張嘴傳遞「我會撐住」

    2026/02/28 20:36 記者許麗娟／高雄報導
    總統賴清德（中）今前往高雄榮總探視受傷治療的澎湖縣長陳光復，聽取院方病情簡報。（擷取自陳光復臉書）

    總統賴清德（中）今前往高雄榮總探視受傷治療的澎湖縣長陳光復，聽取院方病情簡報。（擷取自陳光復臉書）

    澎湖縣長陳光復大年初一因意外摔傷，造成腦部創傷昏迷，目前仍在高雄榮民總醫院治療，總統賴清德今（28）日南下高雄出席228事件79周年中樞紀念儀式，隨後前往高榮探視陳光復，陳妻吳淑瑾晚上在陳的臉書發文，透露陳光復已能睜眼、張嘴，賴清德也叮嚀他「先休息一下，還有更長的路要走。」

    陳光復妻子吳淑瑾指出，他與陳光復從15歲相識至今，超過半世紀的默契「知道他從不認輸」，她最了解陳光復的個性，他就像澎湖的玄武岩一樣堅毅，遇過無數逆境，但每一次他都能化危機為轉機。這一次，在專業醫療團隊與大家的集氣下，他最後一定能夠否極泰來。

    今天總統賴清德、高雄市長陳其邁、總統府秘書長潘孟安、內政部長劉世芳、國軍退除役官兵輔導委員會主任委員嚴德發等前往高榮探視。陳光復因醫療用藥暫時沈睡，但醫療團隊分享昨晚的影像，陳光復已經能睜眼、張嘴，這小小的動作，是在向他們傳遞「我會撐住」的信號。

    賴清德以其醫療專業仔細詢問各項指數，並在床旁對陳光復輕聲叮嚀：「光復兄，平常很辛苦現在先休息一下，以後還有更長的路要走。」

    吳淑瑾說，這段日子，從澎湖三總到高雄榮總，如果沒有總統的即時協助與醫護團隊的全力救治，他們無法走到今天，這份恩情，她與女兒們點滴在心頭。陳光復現在正朝著穩定的方向進步，他只是太累了，需要時間好好充電。相信很快，總是充滿活力、笑容常開的縣長，會再次出現在大家面前。

    熱門推播