追思228 台中公義行動教會以參與式遊行邀民眾一起面對歷史傷痛

台中公義行動教會在台中公園更樓前舉行228紀念禮拜，重現受難者罹難場景，以參與式遊行邀民眾一起面對傷痛反思。（記者蘇孟娟攝）

今年是228事件79週年，台中公義行動教會在台中公園更樓前舉行紀念禮拜，以吟詩、祈禱及讀聖經方式追思紀念，更重現昔日政治受難者遇害後場景，與會數10人遊行紀念，盼藉參與式活動讓大家面對歷史傷痛之餘，能持續認識歷史、反省，並關注轉型正義、悲劇不再。

台中公義行動教會每年均選在228紀念日下午2點28分舉辦紀念禮拜，與會人士吟詩默禱，並重現昔日事件中有政治受難者頭部及嘴巴受傷等救助情境及罹難者僅裹布掩蓋，邀參與者陪同「罹難者」遊行等參與式活動，反思歷史傷痕。

教會牧師李宇平指出，藉重現包紮受難者頭部及嘴巴的傷口，突顯昔日政治氛圍下，民眾口不能說，思想被影響、被洗腦的壓抑，藉活動讓大家一起面對歷史傷痛之餘，能持續認識歷史、反省，並關注轉型正義。

民進黨台中市長參選人、立委何欣純參與台中市官方與公義行動教會紀念活動後強調，追求228真相不為對立或消滅誰，盼讓各世代認識台灣曾發生的事，更要清楚民主自由從不是自己掉下來，是經無數前人犧牲生命與青春爭取努力而來；她也喊話，走過歷史，盼朝野能好好坐下來談，中央預算、軍購、台美關稅等挑戰關乎台灣未來，盼朝野合作許台灣真正愛與和平及有希望的未來。

台中市長盧秀燕也年年參與這項紀念禮拜，僅低調說，紀念228活動應該參加。

台中公義行動教會每年228紀念日均在台中公園更樓前舉辦紀念禮拜。（記者蘇孟娟攝）

