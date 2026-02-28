美、以對伊朗發動軍事打擊 賴清德：國安團隊第一時間掌握

總統賴清德。（記者羅沛德攝）

中東情勢28日發急遽升高，美國與以色列對伊朗發動大規模軍事打擊，總統賴清德於今日晚間在社群平台X（原 Twitter）說，國安團隊已第一時間掌握進度並向其簡報，台灣正密切關注，並與全球夥伴保持高度聯繫，並採取措施確保該地區國人的安全。

賴總統於X平台以全英文發文表示：「針對今日美國與以色列對伊朗的打擊行動，國安團隊已向我簡報最新進展。我們正密切關注局勢發展。」

總統進一步強調，政府已採取措施，確保該地區國人的安全，並持續與國際盟友及全球夥伴保持緊密溝通。

賴總統另透過臉書說，他我已指示國安與行政團隊密切關注區域局勢變化，審慎評估可能帶來的各項影響，特別是國際原物料與能源價格波動，以及對我國經濟、金融與民生穩定的影響，提前做好因應部署。

總統說，政府會持續緊盯後續變化，審慎因應、穩健處理，確保國家安全與社會穩定。

外交部表示，考量中東區域緊張情勢急遽升高，為確保民眾安全，即日起將以色列全境的旅遊警示自橙色調整為「紅色」（儘速離境），對伊朗旅遊警示燈號續維持紅色。

外交部指出，已於第一時間責成駐以色列代表處及駐中東地區相關館處密切關注情勢發展，並隨即啟動緊急應變機制，相關駐處也持續與當地僑胞與台灣民眾密切保持聯繫，提醒民眾提高警覺、注意人身安全，並配合當地政府的安全指引採取應變作為。

外交部表示，據駐處及外貿協會駐伊朗德黑蘭辦公室瞭解，目前旅居以色列的民眾約264名、伊朗4名，目前在當地台灣民眾均安。

Following US & Israeli strikes on Iran today, my nat'l security team has briefed me on the latest developments. We're monitoring the situation closely. Taiwan has adopted measures to ensure the safety of citizens in the region while maintaining close contact with global partners. — 賴清德Lai Ching-te （@ChingteLai） February 28, 2026

