李四川家族醜聞非全由他揭發！四叉貓爆「有人」丟進記者圈

國民黨新北市長擬參選人李四川。（資料照）

網紅四叉貓近日緊咬即將為國民黨披戰袍，出戰新北市長的李四川胞弟李賜福爭議案。至於兩人關係是如何被發現的？四叉貓指出，他是看到新聞記者群組，有人在討論才去追查，至於是誰把消息丟進記者圈？四叉貓說：「我是不知道啦，但我相信願意爆料的那個人，一定是個Ｄ槽很滿，愛咆哮充滿正義有養狗仔的北極星。」

以李賜福為首的犯罪集團假借污染地方之名，以圍船、潑漆及人身威脅為手段，恐嚇琉球鄉垃圾清運業者，勒索每噸600元「回饋金」。四叉貓先前爆料李賜福就是李四川親弟，引發社會輿論。

四叉貓昨（27日）晚間在粉專發文表示，有人問他消息是如何曝光的？其實他是在某個記者群組，看到有人在討論此事，有記者去問李四川幕僚，李賜福是否為他親弟？但遭到否認。四叉貓好奇之下才去查資料比對，最後認定此事。

針對李四川回應此為選舉鬥爭，四叉貓笑稱「這根本只是參選起手式而已，連餐前涼拌菜都算不上」。他說，真正的抹黑惡鬥，應該是要像過去前立委賴品妤，被抹成「雲豹小公主」這樣罵好幾年才算。

四叉貓表示，至於是誰最初是誰把這個消息丟進記者圈的，他表示：「我是不知道啦，但我相信願意爆料的那個人，一定是個Ｄ槽很滿愛咆哮充滿正義有養狗仔的北極星。」

