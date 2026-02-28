傳佯裝就診59次涉詐領理賠？林浤澤：傳言與事實有落差

民進黨高市前鎮小港區議員選舉初選參選人林浤澤遭質疑涉佯裝就診59次詐領保險理賠？他澄清，傳言與事實有落差，強調已返還理賠金，且未被起訴。（翻攝臉書）

民進黨高市前鎮小港區議員黨內初選參選人林浤澤，遭爆曾佯裝就診59次涉詐領理賠？林浤澤澄清，傳言與事實有落差，當時已據實向檢察官說明，並返還理賠金額共約4萬7千元，獲緩起訴2年期滿，本案並未被起訴。

某臉書粉專披露林浤澤曾涉嫌利用親人佯裝就診59次詐領理賠？且已向檢察官坦承犯行。林浤澤聲明澄清，傳言與事實有落差，自己已獲檢察官緩起訴，未來會用更高標準要求自己。

林浤澤還原事件是去年已辭世的阿嬤，因心疼他參加飛盤賽事受傷而起，現因初選在即，突然在網路上出現去脈絡與刻意扭曲的說法，必須嚴正澄清。

他說明，這事發生在7年前，自己長期參與飛盤賽事、有受傷風險，都會加入保險以因應醫療需求，每一次就醫與請領都按規定進行，從未有不當念頭。

這段期間，阿嬤因擔心他，有時去看醫生也會拿著他的健保卡掛號；他接到檢察官訊問通知時，才知道阿嬤的行為，並據實向檢察官說明，同意是不對的行為，他事後也負起責任，主動返還理賠金額共計約4萬7千元。

林浤澤指出，檢察官因為他的坦承，2022年5月3日給予緩起訴（暫時不予起訴），附帶２年觀察期，並已於2024年期滿，本案他未被起訴。

林浤澤強調，阿嬤從小到大對他疼愛有加、細心照顧，對阿嬤只有無盡的感念；這段經歷對他是一次非常深刻的學習與反省，讓支持他的人擔心，他深感抱歉，會用更高的標準要求自己，用更積極努力回報大家。

